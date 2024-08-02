https://1prime.ru/20240802/avtomobil-850616522.html

В России появится Chery iCar 03

В России появится Chery iCar 03 - 02.08.2024, ПРАЙМ

В России появится Chery iCar 03

Новый китайский кроссовер Chery iCar 03 заметили на улицах Москвы, сообщает издание auto.ru. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T09:40+0300

2024-08-02T09:40+0300

2024-08-02T09:40+0300

chery

jaecoo

электромобили

https://cdnn.1prime.ru/img/84029/95/840299553_0:253:3191:2048_1920x0_80_0_0_3a3e25d2c6ad7ab1fb7c1ff67afa1ebb.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новый китайский кроссовер Chery iCar 03 заметили на улицах Москвы, сообщает издание auto.ru.Chery iCar 03 выполнен в грубом "внедорожном" стиле. Его длина составляет 4,4 метра, а размер колесной базы - чуть больше 2,7 метра. Альтернативный бампер имеет подчеркнуто квадратную форму, на кузове выделяются черные накладки.В Китае электромобиль доступен в двух версиях - одномоторной с двигателем мощностью 184 л.с., а также полноприводной с двумя моторами совокупной мощностью 279 л.с. Судя по внешнему виду новинки и шильдикам iWD, электромобиль в России будет представлен в полноприводном варианте.Неофициально кроссовер появился на российском рынке еще в прошлом месяце. Его можно получить исключительно на заказ. Цена при этом варьируется от 2 560 000 рублей до 3 600 000 рублей. Однако, судя по всему, совсем скоро электромобиль появится и в официальных дилерских центрах.Уточняется, что кроссовер может поступить на российский рынок под другим брендом. Предварительно - Jaecoo EJ6.

https://1prime.ru/20240801/taksi-850606028.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

chery, jaecoo, электромобили