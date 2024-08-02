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В России появится Chery iCar 03 - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В России появится Chery iCar 03
В России появится Chery iCar 03 - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России появится Chery iCar 03
Новый китайский кроссовер Chery iCar 03 заметили на улицах Москвы, сообщает издание auto.ru. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:40+0300
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chery
jaecoo
электромобили
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новый китайский кроссовер Chery iCar 03 заметили на улицах Москвы, сообщает издание auto.ru.Chery iCar 03 выполнен в грубом "внедорожном" стиле. Его длина составляет 4,4 метра, а размер колесной базы - чуть больше 2,7 метра. Альтернативный бампер имеет подчеркнуто квадратную форму, на кузове выделяются черные накладки.В Китае электромобиль доступен в двух версиях - одномоторной с двигателем мощностью 184 л.с., а также полноприводной с двумя моторами совокупной мощностью 279 л.с. Судя по внешнему виду новинки и шильдикам iWD, электромобиль в России будет представлен в полноприводном варианте.Неофициально кроссовер появился на российском рынке еще в прошлом месяце. Его можно получить исключительно на заказ. Цена при этом варьируется от 2 560 000 рублей до 3 600 000 рублей. Однако, судя по всему, совсем скоро электромобиль появится и в официальных дилерских центрах.Уточняется, что кроссовер может поступить на российский рынок под другим брендом. Предварительно - Jaecoo EJ6.
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chery, jaecoo, электромобили
Chery, Jaecoo, электромобили
09:40 02.08.2024
 
В России появится Chery iCar 03

auto.ru: в России появится Chery iCar 03 под брендом Jaecoo EJ6

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Новый китайский кроссовер Chery iCar 03 заметили на улицах Москвы, сообщает издание auto.ru.
Chery iCar 03 выполнен в грубом "внедорожном" стиле. Его длина составляет 4,4 метра, а размер колесной базы - чуть больше 2,7 метра. Альтернативный бампер имеет подчеркнуто квадратную форму, на кузове выделяются черные накладки.
В Китае электромобиль доступен в двух версиях - одномоторной с двигателем мощностью 184 л.с., а также полноприводной с двумя моторами совокупной мощностью 279 л.с. Судя по внешнему виду новинки и шильдикам iWD, электромобиль в России будет представлен в полноприводном варианте.
Неофициально кроссовер появился на российском рынке еще в прошлом месяце. Его можно получить исключительно на заказ. Цена при этом варьируется от 2 560 000 рублей до 3 600 000 рублей. Однако, судя по всему, совсем скоро электромобиль появится и в официальных дилерских центрах.
Уточняется, что кроссовер может поступить на российский рынок под другим брендом. Предварительно - Jaecoo EJ6.
Такси - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Названа доля китайских авто в московском такси
Вчера, 18:06
 
CheryJaecooэлектромобили
 
 
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