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На российском рынке рухнули цены на автомобили

На российском рынке рухнули цены на автомобили - 02.08.2024, ПРАЙМ

На российском рынке рухнули цены на автомобили

В начале августа на российском автомобильном рынке резко упали цены на кроссоверы Peugeot и Citroen, сообщает компания "Автомобильные технологии" в пресс-релизе | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:16+0300

2024-08-02T10:16+0300

2024-08-02T10:17+0300

цены на легковые автомобили

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В начале августа на российском автомобильном рынке резко упали цены на кроссоверы Peugeot и Citroen, сообщает компания "Автомобильные технологии" в пресс-релизе компании.Сборка этих автомобилей осуществляется на заводе компании в Калуге. Изменения в цене затронули все модели марок Peugeot и Citroen, которые поставляются в Россию.Citroen C5 Aircross с 1 августа можно приобрести за 3 899 000 рублей. Автомобиль имеет гарантию до трех лет или до 100 тысяч километров пробега. Цена на Citroen C5 Aircross модельного года 2023 также опустилась почти на 400 тысяч рублей, составив 3 700 000 рублей. Кроссовер Citroen C5X теперь доступен за 4 300 000 рублей, его цена, таким образом, опустилась почти на 350 тысяч рублей.Стоимость Peugeot 2008, выпущенного в 2023 году, теперь составляет 3 000 000 рублей, что на 686 тысяч рублей ниже предыдущей цены. Peugeot 4008 снизился в цене на 726 тысяч рублей, его можно приобрести за 3 900 000 рублей.Значительно снизилась стоимость модели Peugeot 5008 Allure. Разница с первоначальной ценой составила рекордные 800 тысяч рублей, сейчас автомобиль доступен для покупки за 4 200 000 рублей. Модель GT 2023 года выпуска подешевела на 701 тысячу рублей, а 2024 года - на 501 тысячу рублей.

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цены на легковые автомобили, peugeot, citroen, авторынок рф