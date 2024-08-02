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СФ разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России - 02.08.2024, ПРАЙМ
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СФ разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России
СФ разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России
Сенаторы одобрили закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T18:42+0300
2024-08-02T18:43+0300
экономика
россия
филиалы иностранных банков
совфед
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России. Это позволит создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, говорится в пояснительной записке. Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов. Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка. Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей. Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам. Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц. Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
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россия, филиалы иностранных банков, совфед
Экономика, РОССИЯ, филиалы иностранных банков, Совфед
18:42 02.08.2024 (обновлено: 18:43 02.08.2024)
 
СФ разрешил иностранным банкам открывать филиалы в России

СФ одобрил закон, разрешающий иностранным банкам открывать филиалы в РФ

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, разрешающий иностранным банкам с 1 сентября 2024 года открывать филиалы в России.
Это позволит создать условия для развития системы международных расчетов, а также будет способствовать привлечению иностранных инвестиций в экономику РФ, говорится в пояснительной записке.
Закон разрешает иностранному банку открыть один филиал на территории РФ. Причем такому филиалу запрещается открывать внутренние структурные подразделения и привлекать банковских платежных агентов.
Иностранный банк через филиал в РФ сможет вести профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, за исключением доверительного управления. При осуществлении банковских операций и сделок через филиал права и обязанности возникают непосредственно у открывшего его банка.
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Для открытия филиала иностранный банк должен вести банковскую деятельность не менее трех лет и иметь соответствующий критериям ЦБ РФ уровень кредитного рейтинга для работы на российском рынке. Для обеспечения исполнения обязательств филиала необходим гарантийный депозит в минимальном размере 1 миллиард рублей.
Филиалы будут вправе совершать операции по инкассации; покупать и продавать валюту; совершать денежные переводы; а также открывать и вести счета, переводить средства по ним – но с учетом установленных для них ограничений. Так, филиалы не смогут открывать счета физлицам.
Филиалы будут не вправе привлекать денежные средства и драгоценные металлы физлиц и юрлиц во вклады; открывать и вести счета в драгметаллах, совершать операции с драгметаллами, монетами из драгметаллов, обработанными природными алмазами; осуществлять доверительное управление денежными средствами и иным имуществом физлиц и юрлиц.
Филиалам также будет запрещено заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью.
 
ЭкономикаРОССИЯфилиалы иностранных банковСовфед
 
 
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