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Совфед одобрил закон о продолжении вырубки леса на Байкале для нужд БАМа

Совфед одобрил закон о продолжении вырубки леса на Байкале для нужд БАМа - 02.08.2024, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о продолжении вырубки леса на Байкале для нужд БАМа

Совет Федерации одобрили законопроект, который предусматривает продолжение сплошной вырубки лесов на Байкале. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T16:38+0300

2024-08-02T16:38+0300

2024-08-02T16:38+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Совет Федерации одобрили законопроект, который предусматривает продолжение сплошной вырубки лесов на Байкале.Согласно проекту, в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории будет продлено осуществление видов деятельности для модернизации и расширения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей" до 31 декабря 2033 года.Кроме того, законопроект позволит кредитным организациям перечислять средства компенсационного фонда на уплату налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленного с дохода, полученного от их размещения в кредитных организациях, и (или) от инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда в иные финансовые активы.Вышеуказанная норма действовала до 31 декабря 2024 года. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года за исключением ряда норм, вступающих в другие сроки.Ранее российский президент Владимир Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства Байкало-Амурской магистрали. В этой связи глава государства добавил, что на текущий момент продолжение модернизации БАМа и Транссиба стоит на повестке дня.

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