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Уехавшие из РФ бизнесмены задолжали государству полтриллиона рублей

Уехавшие из РФ бизнесмены задолжали государству полтриллиона рублей - 02.08.2024, ПРАЙМ

Уехавшие из РФ бизнесмены задолжали государству полтриллиона рублей

Десять уехавших из России бизнесменов остались должны государству более 553 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:07+0300

2024-08-02T11:07+0300

2024-08-02T11:08+0300

россия

российские бизнесмены

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Десять уехавших из России бизнесменов остались должны государству более 553 миллиардов рублей, подсчитало РИА Новости на основе данных базы судебных приставов. Для подсчета были проанализированы долги предпринимателей, которые покинули Россию за последние 15 лет, в том числе экс-совладелец "Открытия" Вадим Беляев, экс-сенатор и основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, российско-украинский миллиардер Константин Григоришин и другие. Согласно имеющимся данным, общая сумма долгов Беляева составила 465,9 миллиарда рублей. Кроме того, были возбуждены исполнительные производства на наложение ареста и обеспечительные меры неимущественного характера. По данным СМИ, Беляев уехал из России после того, как Центральный банк забрал "Открытие" на санацию в конце августа 2017 года. Сообщалось, что Беляев живет сейчас в Нью-Йорке под фамилией Вольфсон. Экс-сенатор Пугачев оставил на родине долги по кредитам на сумму 64,6 миллиарда рублей, из которых 5,2 миллиарда - исполнительский сбор по одной из задолженностей. Предприниматель покинул Россию в 2011 году после того, как Главное следственное управление СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. Более 11 миллиардов рублей долгов оставил в России экс-совладелец банка "Траст" Илья Юров, который обвиняется в растрате и присвоении средств. Бизнесмен уехал из страны в Великобританию после того, как банк "Траст" был передан на санацию в 2014 году. Другой бывший совладелец банка Николай Фетисов, который тоже покинул Россию на фоне санации "Траста", оставил гораздо меньше долгов, чем его партнер. Как указано на сайте приставов, Фетисов должен порядка 200 тысяч, из которых 9 тысяч - это долг по транспортному налогу. Бывший президент ОАО "Банк Москвы" Андрей Бородин, который в 2013 году получил политическое убежище в Великобритании, тоже оставил долги на общую сумму более чем на 7,4 миллиарда рублей, в большей части которых предметом исполнения является ущерб, причиненный преступлениям физическим или юридическим лицам. Бородин вместе с другими экс-менеджерами банка был признан виновным в растрате 14,5 миллиарда рублей. Суд заочно приговорил бизнесмена к 14 годам колонии и постановил взыскать с него 2,5 миллиона рублей. Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более чем 3,6 миллиарда рублей, из которых 3,3 миллиарда рублей за ущерб, причиненный преступлениям физическим или юридическим лицам. Следствие нашло нарушения в деятельности в 2008-2010 годах подконтрольной Григоришину компании "ПИК "Создание", которое занималось поставками трансформаторов из Запорожья и затем обанкротилось. В 2015 году Григоришин был объявлен в федеральный, а в 2016-м - в международный розыск. В том же году сообщалось, что Гргоришин получил гражданство Украины и уехал из РФ. Более 245 миллионов рублей долгов оставил некогда один из богатейших предпринимателей России, экс-владелец Mirax Group Сергей Полонский. Летом 2017 года российский суд приговорил бизнесмена к 5 годам заключения за обман дольщиков на 2,6 миллиарда рублей, но тут же освободил из-за истечения срока давности. В 2023 году СМИ писали, что с началом мобилизации в РФ Полонский улетел в Дубай. Долги остались и у беглого банкира Георгия Беджамова. Совладелец "Внешпромбанка" Беджамов должен выплатить 70 миллионов рублей. Бизнесмен уехал из России в Великобританию в 2015 году, он обвиняется в присвоении свыше 156 миллиардов рублей. Долги на более чем 192 тысячи рублей обнаружены и у экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, который в России обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Банк России в 2014 году начал санацию Балтийского банка, сообщалось, что Шигаев уехал в Швейцарию перед этим. У бывшего председателя правления разорившегося "Мастер-банка" Бориса Булочника остался долг на 10 тысяч рублей по судебному приказу от сентября 2022 года о взыскании налогов и сборов, включая пени. В 2013 году Банк России отозвал лицензию у "Мастер-банка" на осуществление банковских операций. СМИ сообщали, что банкир уехал из России сразу после краха компании. Отмечалось, что Булочник проживал в Израиле, затем перебрался в Винницкую область Украины, где он родился, а затем якобы вновь вернулся в Израиль.

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россия, российские бизнесмены