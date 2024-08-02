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"Марионетки Путина". В Британии шельмуют тех, кто не за власть - 02.08.2024, ПРАЙМ
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"Марионетки Путина". В Британии шельмуют тех, кто не за власть
"Марионетки Путина". В Британии шельмуют тех, кто не за власть - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Марионетки Путина". В Британии шельмуют тех, кто не за власть
Просматривающаяся на Западе тенденция объяснять любое явление, которое не соответствует официальной пропаганде, скрытым влиянием России указывает на отчаяние... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:23+0300
2024-08-02T11:23+0300
великобритания
найджел фарадж
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Просматривающаяся на Западе тенденция объяснять любое явление, которое не соответствует официальной пропаганде, скрытым влиянием России указывает на отчаяние властей, пишет Spiked.Однако избиратели и без "российских ботов" давно ищут альтернативы действующему руководству, считает автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОппозиционный политик Найджел Фараж обвиняется в поддержке Москвы и "попустительстве" президенту России Владимиру Путину.Уже ушедшие со своих постов экс-премьер Риши Сунак и экс-глава МИД Борис Джонсон считают, что Фарадж распространяет "кремлевскую пропаганду". Консерваторы утверждают, что Россия пытается помочь Фараджу на выборах.При этом Сунак еще и утверждает, что поддержка лейбористов равносильна политике умиротворения Путина. Их лидер, новый премьер Кир Стармер обвиняется в сокращении расходов на оборону, что якобы выгодно Путину.В свою очередь, некоторые считают, что и сами консерваторы также могут быть под контролем России из-за связей спонсоров и тестя Сунака Нараяна Мурти, основавшего компанию, которая исторически связана с Россией."Избиратели и без "российских ботов" и якобы проводимых Кремлем дезинформационных кампаний убеждены в необходимости искать популистские альтернативы нашим унылым основным партиям. А клевета в духе "марионетка/апологет Путина" есть признак дикого отчаяния истеблишмента", — делает вывод автор.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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великобритания, найджел фарадж
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Найджел Фарадж
11:23 02.08.2024
 
"Марионетки Путина". В Британии шельмуют тех, кто не за власть

Spiked: европейцев, не поддерживающих власти, обвиняют в содействии России

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода мира. Лондон
Города мира. Лондон - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Просматривающаяся на Западе тенденция объяснять любое явление, которое не соответствует официальной пропаганде, скрытым влиянием России указывает на отчаяние властей, пишет Spiked.
Однако избиратели и без "российских ботов" давно ищут альтернативы действующему руководству, считает автор статьи.
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Оппозиционный политик Найджел Фараж обвиняется в поддержке Москвы и "попустительстве" президенту России Владимиру Путину.
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22 июня, 12:29
Уже ушедшие со своих постов экс-премьер Риши Сунак и экс-глава МИД Борис Джонсон считают, что Фарадж распространяет "кремлевскую пропаганду". Консерваторы утверждают, что Россия пытается помочь Фараджу на выборах.
При этом Сунак еще и утверждает, что поддержка лейбористов равносильна политике умиротворения Путина. Их лидер, новый премьер Кир Стармер обвиняется в сокращении расходов на оборону, что якобы выгодно Путину.
В свою очередь, некоторые считают, что и сами консерваторы также могут быть под контролем России из-за связей спонсоров и тестя Сунака Нараяна Мурти, основавшего компанию, которая исторически связана с Россией.
"Избиратели и без "российских ботов" и якобы проводимых Кремлем дезинформационных кампаний убеждены в необходимости искать популистские альтернативы нашим унылым основным партиям. А клевета в духе "марионетка/апологет Путина" есть признак дикого отчаяния истеблишмента", — делает вывод автор.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯНайджел Фарадж
 
 
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