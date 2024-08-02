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Глава "Петростроя" осужден по делу о хищениях денег дольщиков ЖК "Лампо"

Глава "Петростроя" осужден по делу о хищениях денег дольщиков ЖК "Лампо" - 02.08.2024, ПРАЙМ

Глава "Петростроя" осужден по делу о хищениях денег дольщиков ЖК "Лампо"

Гендиректор "Петростроя" Дмитрий Ипатов осужден условно на 5 лет по делу о хищениях средств дольщиков ЖК "Лампо" в Ленинградской области, с его имущества снят... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T14:25+0300

2024-08-02T14:25+0300

2024-08-02T14:26+0300

мошенничество

суд

россия

дольщики

мошенничество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг — ПРАЙМ. Гендиректор "Петростроя" Дмитрий Ипатов осужден условно на 5 лет по делу о хищениях средств дольщиков ЖК "Лампо" в Ленинградской области, с его имущества снят арест, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Как следует из сообщения пресс-службы судов Санкт-Петербурга, Дмитрий Ипатов обвинен по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и ч. 3 ст. 159 УК РФ и получил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с испытательным сроком на три года.Обвинение утверждало, что в период с 2018 по 2019 год у руководителя строительной компании "Петрострой" возник преступный умысел. Он хотел обманным путём присвоить деньги граждан, которые те платили за бронирование квартир в строящемся многоквартирном жилом доме. Застройщик знал, что не сможет завершить строительство ЖК "Лампо", но продолжал брать деньги с граждан. По мнению обвинения, общая сумма ущерба от действий застройщика составила более 359 миллионов рублей (по 183 эпизодам).Ипатов был задержан в марте 2021 года. Тогда же было возбуждено уголовное дело, однако суд не стал избирать ему меру пресечения. В марте 2022 года Ипатова отправили под домашний арест по другому уголовному делу о хищении средств у дольщиков. Пострадавшими в этом деле были признаны более 7 тысяч человек, которые вложили деньги в строительство ЖК "Ломоносовъ" в Санкт-Петербурге и трёх жилых комплексов во Всеволожском районе Ленинградской области: "Северный вальс", "Чистый ручей" и "Материк". Позже мера пресечения была изменена на запрет определённых действий.Пресс-служба судов Петербурга сообщает, что имущество Ипатова было арестовано постановлением Московского районного суда в 2023 году, однако, как отметили в пресс-службе, арест с его имущества снять по решению суда.Также стоит отметить, что на данный момент жилой комплекс "Лампо" в Ленинградской области завершён. Уже получено разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди строительства.

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суд, россия, дольщики, мошенничество, санкт-петербург