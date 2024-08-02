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На ВНДХ стартовало строительство нового выставочного комплекса

На ВНДХ стартовало строительство нового выставочного комплекса - 02.08.2024, ПРАЙМ

На ВНДХ стартовало строительство нового выставочного комплекса

В Москве построят конгрессно-выставочный комплекс "ВДНХ Экспо" площадью 240 тыс. кв. м. Работы планируют завершить в 2026 году, говорится в сообщении на... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:36+0300

2024-08-02T15:36+0300

2024-08-02T15:40+0300

россия

вднх

экспо

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. В Москве построят конгрессно-выставочный комплекс "ВДНХ Экспо" площадью 240 тыс. кв. м. Работы планируют завершить в 2026 году, говорится в сообщении на официальном сайте ВДНХ.Планируется строительство пяти выставочных залов общей площадью 46,6 тысячи квадратных метров, двух конгресс-залов на 700 и 1000 мест, конгрессно-концертного зала на 2,5 тысячи мест и 20 конференц-залов различной вместимости — от 20 до 500 мест.В рамках строительства планируется создать подземную парковку, рассчитанную на 1000 автомобилей. Кроме того, здесь будут оборудованы зоны для отдыха и деловых встреч, а также рестораны, фуд-корты и буфеты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вднх, экспо