Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240802/energetiki-850637725.html
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года - 02.08.2024, ПРАЙМ
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T22:59+0300
2024-08-02T22:59+0300
экономика
россия
энергетики
совфед
запрет
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/62/842526283_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_283b569866af82d73596ab142af0cac9.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года.В соответствии с новым документом, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам, выступающим в роли продавцов, запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. К ним относятся и энергетические напитки. Нарушение этого запрета будет караться ответственностью, правила которой будут установлены позже, согласно законодательству.Кроме того, закон обязывает продавцов отказывать в продаже подобных напитков, если у покупателя нет с собой документа, подтверждающего его возраст, по аналогии с продажей алкоголя.Также в законодательстве закреплено право регионов устанавливать запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и помещениях, предназначенных для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Региональные власти могут определять время и места, где такая продажа будет ограничена, с помощью своих законов.В период проведения публичных мероприятий, таких как митинги, демонстрации, шествия и пикеты, а также на прилегающих к ним территориях, исполнительные органы власти регионов получат право ограничивать продажу определённых товаров в местах массового скопления граждан. За соблюдением этих запретов и ограничений будут следить соответствующие региональные органы.
https://1prime.ru/20240619/energetiki-849315924.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/62/842526283_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a89d28ab4ae7264e34878df982e48ab1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергетики, совфед, запрет
Экономика, РОССИЯ, энергетики, Совфед, запрет
22:59 02.08.2024
 
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года

Совфед одобрил закон о запрете с марта 2025 года продажи энергетиков подросткам

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПервое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ
Первое пленарное заседание весенней сессии Совета Федерации РФ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года.
В соответствии с новым документом, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам, выступающим в роли продавцов, запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. К ним относятся и энергетические напитки. Нарушение этого запрета будет караться ответственностью, правила которой будут установлены позже, согласно законодательству.
Кроме того, закон обязывает продавцов отказывать в продаже подобных напитков, если у покупателя нет с собой документа, подтверждающего его возраст, по аналогии с продажей алкоголя.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 19.06.2024
В ГД убрали энергетики из автоматов с едой
19 июня, 17:14
Также в законодательстве закреплено право регионов устанавливать запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и помещениях, предназначенных для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Региональные власти могут определять время и места, где такая продажа будет ограничена, с помощью своих законов.
В период проведения публичных мероприятий, таких как митинги, демонстрации, шествия и пикеты, а также на прилегающих к ним территориях, исполнительные органы власти регионов получат право ограничивать продажу определённых товаров в местах массового скопления граждан. За соблюдением этих запретов и ограничений будут следить соответствующие региональные органы.
 
ЭкономикаРОССИЯэнергетикиСовфедзапрет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала