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Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года

Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года - 02.08.2024, ПРАЙМ

Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года

Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T22:59+0300

2024-08-02T22:59+0300

2024-08-02T22:59+0300

экономика

россия

энергетики

совфед

запрет

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года.В соответствии с новым документом, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам, выступающим в роли продавцов, запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. К ним относятся и энергетические напитки. Нарушение этого запрета будет караться ответственностью, правила которой будут установлены позже, согласно законодательству.Кроме того, закон обязывает продавцов отказывать в продаже подобных напитков, если у покупателя нет с собой документа, подтверждающего его возраст, по аналогии с продажей алкоголя.Также в законодательстве закреплено право регионов устанавливать запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и помещениях, предназначенных для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Региональные власти могут определять время и места, где такая продажа будет ограничена, с помощью своих законов.В период проведения публичных мероприятий, таких как митинги, демонстрации, шествия и пикеты, а также на прилегающих к ним территориях, исполнительные органы власти регионов получат право ограничивать продажу определённых товаров в местах массового скопления граждан. За соблюдением этих запретов и ограничений будут следить соответствующие региональные органы.

https://1prime.ru/20240619/energetiki-849315924.html

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россия, энергетики, совфед, запрет