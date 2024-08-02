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Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года - 02.08.2024, ПРАЙМ
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T22:59+0300
2024-08-02T22:59+0300
2024-08-02T22:59+0300
экономика
россия
энергетики
совфед
запрет
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года.В соответствии с новым документом, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам, выступающим в роли продавцов, запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. К ним относятся и энергетические напитки. Нарушение этого запрета будет караться ответственностью, правила которой будут установлены позже, согласно законодательству.Кроме того, закон обязывает продавцов отказывать в продаже подобных напитков, если у покупателя нет с собой документа, подтверждающего его возраст, по аналогии с продажей алкоголя.Также в законодательстве закреплено право регионов устанавливать запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и помещениях, предназначенных для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Региональные власти могут определять время и места, где такая продажа будет ограничена, с помощью своих законов.В период проведения публичных мероприятий, таких как митинги, демонстрации, шествия и пикеты, а также на прилегающих к ним территориях, исполнительные органы власти регионов получат право ограничивать продажу определённых товаров в местах массового скопления граждан. За соблюдением этих запретов и ограничений будут следить соответствующие региональные органы.
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россия, энергетики, совфед, запрет
Экономика, РОССИЯ, энергетики, Совфед, запрет
Совфед запретил продажу энергетиков несовершеннолетним с марта 2025 года
Совфед одобрил закон о запрете с марта 2025 года продажи энергетиков подросткам
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы поддержали закон, который запрещает продажу безалкогольных энергетических напитков несовершеннолетним в России, начиная с марта 2025 года.
В соответствии с новым документом, организациям, индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и физическим лицам, выступающим в роли продавцов, запрещено продавать несовершеннолетним безалкогольные тонизирующие напитки. К ним относятся и энергетические напитки. Нарушение этого запрета будет караться ответственностью, правила которой будут установлены позже, согласно законодательству.
Кроме того, закон обязывает продавцов отказывать в продаже подобных напитков, если у покупателя нет с собой документа, подтверждающего его возраст, по аналогии с продажей алкоголя.
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Также в законодательстве закреплено право регионов устанавливать запрет на продажу безалкогольных энергетических напитков в зданиях и помещениях, предназначенных для образовательных, медицинских, культурных и спортивных целей. Региональные власти могут определять время и места, где такая продажа будет ограничена, с помощью своих законов.
В период проведения публичных мероприятий, таких как митинги, демонстрации, шествия и пикеты, а также на прилегающих к ним территориях, исполнительные органы власти регионов получат право ограничивать продажу определённых товаров в местах массового скопления граждан. За соблюдением этих запретов и ограничений будут следить соответствующие региональные органы.