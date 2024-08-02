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Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией

Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ

Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией

На текущий момент нет возможности открыть границу Финляндии с Россией, рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:27+0300

2024-08-02T10:27+0300

2024-08-02T10:27+0300

россия

финляндия

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. На текущий момент нет возможности открыть границу Финляндии с Россией, рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо. "На данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что возможностей для открытия нет… Я очень недоверчиво отношусь к тому, чтобы открывать КПП (на границе с Россией – ред.) сейчас", – сказал он в интервью газете Iltalehti.Как добавил политик, Хельсински хотят убедиться в том, что Москва готова "сотрудничать по прежней модели", которая предполагает тщательную проверку документов тех, кто пересекает границу.Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией до дальнейшего уведомления. Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.

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россия, финляндия