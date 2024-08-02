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Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией
Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией
На текущий момент нет возможности открыть границу Финляндии с Россией, рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:27+0300
2024-08-02T10:27+0300
россия
финляндия
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. На текущий момент нет возможности открыть границу Финляндии с Россией, рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо. "На данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что возможностей для открытия нет… Я очень недоверчиво отношусь к тому, чтобы открывать КПП (на границе с Россией – ред.) сейчас", – сказал он в интервью газете Iltalehti.Как добавил политик, Хельсински хотят убедиться в том, что Москва готова "сотрудничать по прежней модели", которая предполагает тщательную проверку документов тех, кто пересекает границу.Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией до дальнейшего уведомления. Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.
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россия, финляндия
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ
10:27 02.08.2024
 
Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией

Премьер Финляндии Орпо: пока нет возможности открыть границу с Россией

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. На текущий момент нет возможности открыть границу Финляндии с Россией, рассказал финский премьер-министр Петтери Орпо.
"На данный момент я все еще придерживаюсь мнения, что возможностей для открытия нет… Я очень недоверчиво отношусь к тому, чтобы открывать КПП (на границе с Россией – ред.) сейчас", – сказал он в интервью газете Iltalehti.
Как добавил политик, Хельсински хотят убедиться в том, что Москва готова "сотрудничать по прежней модели", которая предполагает тщательную проверку документов тех, кто пересекает границу.
Ранее власти Финляндии приняли решение закрыть границу с Россией до дальнейшего уведомления.
Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.
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