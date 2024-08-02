https://1prime.ru/20240802/finlyandiya-850627899.html
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:16+0300
2024-08-02T15:16+0300
2024-08-02T15:17+0300
россия
финляндия
мигранты
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_df431036df140e500595fe44038aa34d.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle.Так, газеты пишет, что таким образом погранслужба готовится к принятию закона о "выдворении" на границе с Россией, в связи с чем и устанавливает вышеупомянутые контейнеры. Отмечается, что в них будут проводиться беседы с мигрантами, но в ходе этих разговоров им могут и отказать в убежище.Отмечается, что "собеседование" должно будет проводиться быстро либо в пограничных пунктах пропуска, а при необходимости и у сухопутной границы.Ранее Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
https://1prime.ru/20240802/finlyandii-850617959.html
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/99/841259992_403:0:2048:1234_1920x0_80_0_0_8d92f54c7c8ea6817b4f3850c18838b6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финляндия, мигранты
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Мигранты
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией
Yle: Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle
.
Так, газеты пишет, что таким образом погранслужба готовится к принятию закона о "выдворении" на границе с Россией, в связи с чем и устанавливает вышеупомянутые контейнеры. Отмечается, что в них будут проводиться беседы с мигрантами, но в ходе этих разговоров им могут и отказать в убежище.
Отмечается, что "собеседование" должно будет проводиться быстро либо в пограничных пунктах пропуска, а при необходимости и у сухопутной границы.
Ранее Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.
Премьер Финляндии негативно высказался об открытии границ с Россией Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>