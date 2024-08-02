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Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией
Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:16+0300
2024-08-02T15:17+0300
россия
финляндия
мигранты
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle.Так, газеты пишет, что таким образом погранслужба готовится к принятию закона о "выдворении" на границе с Россией, в связи с чем и устанавливает вышеупомянутые контейнеры. Отмечается, что в них будут проводиться беседы с мигрантами, но в ходе этих разговоров им могут и отказать в убежище.Отмечается, что "собеседование" должно будет проводиться быстро либо в пограничных пунктах пропуска, а при необходимости и у сухопутной границы.Ранее Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240802/finlyandii-850617959.html
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россия, финляндия, мигранты
РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, Мигранты
15:16 02.08.2024 (обновлено: 15:17 02.08.2024)
 
Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией

Yle: Финляндия размещает на границе с Россией контейнеры для бесед с мигрантами

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle.
Так, газеты пишет, что таким образом погранслужба готовится к принятию закона о "выдворении" на границе с Россией, в связи с чем и устанавливает вышеупомянутые контейнеры. Отмечается, что в них будут проводиться беседы с мигрантами, но в ходе этих разговоров им могут и отказать в убежище.
Отмечается, что "собеседование" должно будет проводиться быстро либо в пограничных пунктах пропуска, а при необходимости и у сухопутной границы.
Ранее Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
РОССИЯФИНЛЯНДИЯМигранты
 
 
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