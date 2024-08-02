https://1prime.ru/20240802/finlyandiya-850627899.html

Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией

Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией - 02.08.2024, ПРАЙМ

Контейнеры для беженцев. Финны хотят "отшивать" людей на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:16+0300

2024-08-02T15:16+0300

2024-08-02T15:17+0300

россия

финляндия

мигранты

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Пограничная служба Финляндии начала размещать на границе с Россией контейнеры для бесед с просителями убежища, пишет издание Yle.Так, газеты пишет, что таким образом погранслужба готовится к принятию закона о "выдворении" на границе с Россией, в связи с чем и устанавливает вышеупомянутые контейнеры. Отмечается, что в них будут проводиться беседы с мигрантами, но в ходе этих разговоров им могут и отказать в убежище.Отмечается, что "собеседование" должно будет проводиться быстро либо в пограничных пунктах пропуска, а при необходимости и у сухопутной границы.Ранее Финские власти обвиняли Москву в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Как, в свою очередь, прокомментировала эти обвинения пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, Россия не причастна к миграционному кризису в Евросоюзе, а подобные обвинения лишь демонстрируют политику двойных стандартов Запада.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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россия, финляндия, мигранты