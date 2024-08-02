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США сорвали планы Европы по отказу от российского газа - 02.08.2024, ПРАЙМ
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США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
США сорвали планы Европы по отказу от российского газа - 02.08.2024, ПРАЙМ
США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
Европа обещала отказаться от российского газа после начала конфликта на Украине, но продолжает его импорт, пишет немецкое издание Business Insider. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T07:12+0300
2024-08-02T07:12+0300
энергетика
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Европа обещала отказаться от российского газа после начала конфликта на Украине, но продолжает его импорт, пишет немецкое издание Business Insider.Отмечается, что импорт российского СПГ в Европу остается стабильным, составляя от 850 тысяч до 1,6 миллиона метрических тонн в месяц.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоля России в европейском газовом импорте снизилась, но некоторые страны, как отмечают аналитики из Института Брукингса, "не сумевшие или не захотевшие отказаться от зависимости, по-прежнему беззащитны перед Россией, которая превратила импорт энергоресурсов в средство давления остаются уязвимыми перед российским давлением".Структура поставок СПГ в Европу изменилась. США первоначально стали ведущим экспортером этого топлива в Европу, однако затем перенаправили большую часть поставок в Азию из-за высоких цен. Американские поставщики предпочитают отправлять СПГ туда, где выше цены, что делает Азию предпочтительным направлением. Таковым оно сохраняется в августе и сентябре. Так, импортеры из Японии активно ищут спотовые поставки СПГ, что свидетельствует о большем спросе, чем ожидалось.На этом фоне в июле разница в объемах поставок СПГ между США и Россией сократилась до минимума с конца 2021 года. В конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много больше. В текущем году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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газ, ес, сша, санкции против рф
Энергетика, Газ, ЕС, США, санкции против РФ
07:12 02.08.2024
 
США сорвали планы Европы по отказу от российского газа

BI: Европа обещала отказаться от российского газа, но продолжает его импорт

© РИА Новости . Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк" Арктический танкер-газовоз "Кристоф де Маржери" (ледового класса Arc7), разработанный для проекта "Ямал СПГ"
 Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Европа обещала отказаться от российского газа после начала конфликта на Украине, но продолжает его импорт, пишет немецкое издание Business Insider.
Отмечается, что импорт российского СПГ в Европу остается стабильным, составляя от 850 тысяч до 1,6 миллиона метрических тонн в месяц.
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Доля России в европейском газовом импорте снизилась, но некоторые страны, как отмечают аналитики из Института Брукингса, "не сумевшие или не захотевшие отказаться от зависимости, по-прежнему беззащитны перед Россией, которая превратила импорт энергоресурсов в средство давления остаются уязвимыми перед российским давлением".
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Структура поставок СПГ в Европу изменилась. США первоначально стали ведущим экспортером этого топлива в Европу, однако затем перенаправили большую часть поставок в Азию из-за высоких цен. Американские поставщики предпочитают отправлять СПГ туда, где выше цены, что делает Азию предпочтительным направлением. Таковым оно сохраняется в августе и сентябре. Так, импортеры из Японии активно ищут спотовые поставки СПГ, что свидетельствует о большем спросе, чем ожидалось.
На этом фоне в июле разница в объемах поставок СПГ между США и Россией сократилась до минимума с конца 2021 года. В конце июля Европа импортировала из США 1,5 миллиона метрических тонн СПГ, при этом импорт из России составил 1,3 миллиона тонн — что не на много больше. В текущем году разница в объеме поставок на континент все больше сокращается.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаГазЕССШАсанкции против РФ
 
 
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