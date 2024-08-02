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Цены на газ в Европе снижаются после достижения максимума декабря

Цены на газ в Европе снижаются после достижения максимума декабря - 02.08.2024, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе снижаются после достижения максимума декабря

Цены на газ в Европе на торгах в пятницу опускаются почти на 1%, ниже 410 долларов за тысячу кубометров, после достижения максимальной с декабря прошлого года... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T15:29+0300

2024-08-02T15:29+0300

2024-08-02T15:29+0300

энергетика

газ

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе на торгах в пятницу опускаются почти на 1%, ниже 410 долларов за тысячу кубометров, после достижения максимальной с декабря прошлого года отметки, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 411,2 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров. А по состоянию на 15.06 мск их стоимость составляет 409,1 доллара (-0,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 412,6 доллара за тысячу кубометров. Она стала максимальной с декабря прошлого года. "На вчерашней сессии наблюдался дальнейший рост, так как рынок продолжает опасаться эскалации на Ближнем Востоке, и нервозность, которая сохраняется уже долгое время, все еще отчетлива", – отметил эксперт консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. "Наиболее торгуемые контракты на газовом хабе TTF сейчас приближаются к максимуму года. И это несмотря на то, что краткосрочные поставки по-прежнему не вызывают опасений, но более высокие температуры в Европе и растущая напряженность на Ближнем Востоке в данный момент оказывают более сильное влияние", – написали в ежедневном обзоре эксперты трейдинговой компании Energi Danmark. При этом газовый рынок, в отличие от нефтяного, в меньшей степени зависит от ситуации на Ближнем Востоке, сказала РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская. На ценообразование в большей степени влияют другие факторы, среди которых она отметила поставки из США и Норвегии и конкуренцию за партии СПГ между Европой и Азией из-за роста спроса на него летом на азиатском рынке. Средние котировки в прошлом году составили около 460 долларов за тысячу кубометров газа. С января текущего года цены в основном стабильны, за первый квартал составляли в среднем около 310 долларов, за второй – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года, самого начала газового кризиса в Европе. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3 892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.

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газ, биржа ice