https://1prime.ru/20240802/gaz-850631153.html
Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года
Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года - 02.08.2024, ПРАЙМ
Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года
Страны Евросоюза в июле снизили среднесуточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимального с декабря 2021 года значения, следует из расчетов РИА... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:41+0300
2024-08-02T16:41+0300
2024-08-02T17:08+0300
импорт спг
ес
газ
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_212:0:2424:1244_1920x0_80_0_0_62c989664e1bdae238cc9f2ceb24e6b8.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в июле снизили среднесуточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимального с декабря 2021 года значения, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в середине лета снизились до 260,5 миллиона кубометров в сутки. Для сравнения, в июне показатель составлял около 267,3 миллиона кубометров в сутки, тогда как в мае – 296 миллионов. А средний суточный импорт в апреле стал максимальным за год – 351,5 миллиона кубометров. Эксперты связывают нисходящую динамику с временным перенаправлением поставок СПГ с европейского рынка в Азиатско-Тихоокеанский регион, где в летний сезон вырос спрос. ЕС в июле импортировал суммарно почти 8,1 миллиарда кубометров сжиженного газа после примерно 8 миллиардов в июне, 9,2 миллиарда в мае и 10,5 миллиарда в апреле. СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону 2023 года до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 94 миллиардов кубометров (85% заполненности).
https://1prime.ru/20240802/gaz-850613878.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/91/841399133_488:0:2147:1244_1920x0_80_0_0_d6e7283f97a0bedc9831941f9296f371.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
импорт спг, ес, газ
Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года
GIE: суточный импорт СПГ в ЕС в июле стал минимальным с декабря 2021 года
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в июле снизили среднесуточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимального с декабря 2021 года значения, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в середине лета снизились до 260,5 миллиона кубометров в сутки. Для сравнения, в июне показатель составлял около 267,3 миллиона кубометров в сутки, тогда как в мае – 296 миллионов. А средний суточный импорт в апреле стал максимальным за год – 351,5 миллиона кубометров.
Эксперты связывают нисходящую динамику с временным перенаправлением поставок СПГ с европейского рынка в Азиатско-Тихоокеанский регион, где в летний сезон вырос спрос.
ЕС в июле импортировал суммарно почти 8,1 миллиарда кубометров сжиженного газа после примерно 8 миллиардов в июне, 9,2 миллиарда в мае и 10,5 миллиарда в апреле.
США сорвали планы Европы по отказу от российского газа
СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону 2023 года до рекордных 99,63%.
В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 94 миллиардов кубометров (85% заполненности).