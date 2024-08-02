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Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года

Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года - 02.08.2024, ПРАЙМ

Страны ЕС снизили импорт сжиженного газа до минимального с 2021 года

Страны Евросоюза в июле снизили среднесуточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимального с декабря 2021 года значения, следует из расчетов РИА... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T16:41+0300

2024-08-02T16:41+0300

2024-08-02T17:08+0300

импорт спг

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газ

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Страны Евросоюза в июле снизили среднесуточный импорт сжиженного природного газа (СПГ) до минимального с декабря 2021 года значения, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в середине лета снизились до 260,5 миллиона кубометров в сутки. Для сравнения, в июне показатель составлял около 267,3 миллиона кубометров в сутки, тогда как в мае – 296 миллионов. А средний суточный импорт в апреле стал максимальным за год – 351,5 миллиона кубометров. Эксперты связывают нисходящую динамику с временным перенаправлением поставок СПГ с европейского рынка в Азиатско-Тихоокеанский регион, где в летний сезон вырос спрос. ЕС в июле импортировал суммарно почти 8,1 миллиарда кубометров сжиженного газа после примерно 8 миллиардов в июне, 9,2 миллиарда в мае и 10,5 миллиарда в апреле. СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону 2023 года до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 94 миллиардов кубометров (85% заполненности).

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импорт спг, ес, газ