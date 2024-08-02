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Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России

Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России - 02.08.2024, ПРАЙМ

Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку использования государственной и муниципальной недвижимости и имущества в... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:23+0300

2024-08-02T17:23+0300

2024-08-02T17:24+0300

экономика

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ.Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку использования государственной и муниципальной недвижимости и имущества в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В целях укрепления состояния законности при распоряжении объектами недвижимости, находящимися в собственности субъектов РФ и муниципальных образований, генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить во всех регионах исполнение законодательства, регулирующего вопросы учета такого имущества и его вовлечения в хозяйственный оборот", — говорится в сообщении. Прокуроры проверят реестры государственного и муниципального имущества, чтобы убедиться, что в них содержатся все необходимые сведения. Также они оценят, насколько точно в реестрах указаны стоимость и характеристики объектов недвижимости, включая земельные участки. Также будет проведена проверка, соответствуют ли цели и условия использования объектов недвижимости, указанных в правоустанавливающих документах, реальному положению дел. Прокуратура также оценит, насколько эффективно государственные и местные органы власти контролируют использование имущества и защищают права и интересы публично-правовых образований, соблюдается ли порядок приватизации таких объектов.В сообщении отмечается, что особое внимание будет уделено случаям незаконного отчуждения объектов недвижимости, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Это касается земельных участков, расположенных на территории водных объектов, особо охраняемых природных территорий и лесного фонда. Также будут рассматриваться случаи злоупотреблений должностных лиц, связанных с распоряжением этими объектами.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госимущество, прокуратура, генеральная прокуратура