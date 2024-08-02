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Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России
Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России - 02.08.2024, ПРАЙМ
Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку использования государственной и муниципальной недвижимости и имущества в... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:23+0300
2024-08-02T17:24+0300
экономика
россия
госимущество
прокуратура
генеральная прокуратура
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ.Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку использования государственной и муниципальной недвижимости и имущества в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В целях укрепления состояния законности при распоряжении объектами недвижимости, находящимися в собственности субъектов РФ и муниципальных образований, генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить во всех регионах исполнение законодательства, регулирующего вопросы учета такого имущества и его вовлечения в хозяйственный оборот", — говорится в сообщении. Прокуроры проверят реестры государственного и муниципального имущества, чтобы убедиться, что в них содержатся все необходимые сведения. Также они оценят, насколько точно в реестрах указаны стоимость и характеристики объектов недвижимости, включая земельные участки. Также будет проведена проверка, соответствуют ли цели и условия использования объектов недвижимости, указанных в правоустанавливающих документах, реальному положению дел. Прокуратура также оценит, насколько эффективно государственные и местные органы власти контролируют использование имущества и защищают права и интересы публично-правовых образований, соблюдается ли порядок приватизации таких объектов.В сообщении отмечается, что особое внимание будет уделено случаям незаконного отчуждения объектов недвижимости, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Это касается земельных участков, расположенных на территории водных объектов, особо охраняемых природных территорий и лесного фонда. Также будут рассматриваться случаи злоупотреблений должностных лиц, связанных с распоряжением этими объектами.
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россия, госимущество, прокуратура, генеральная прокуратура
Экономика, РОССИЯ, госимущество, прокуратура, Генеральная прокуратура
17:23 02.08.2024 (обновлено: 17:24 02.08.2024)
 
Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах России

Генпрокурор Краснов поручил проверить использование госимущества в регионах

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанк Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
 Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ.Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов поручил провести проверку использования государственной и муниципальной недвижимости и имущества в регионах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"В целях укрепления состояния законности при распоряжении объектами недвижимости, находящимися в собственности субъектов РФ и муниципальных образований, генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить во всех регионах исполнение законодательства, регулирующего вопросы учета такого имущества и его вовлечения в хозяйственный оборот", — говорится в сообщении.
Прокуроры проверят реестры государственного и муниципального имущества, чтобы убедиться, что в них содержатся все необходимые сведения. Также они оценят, насколько точно в реестрах указаны стоимость и характеристики объектов недвижимости, включая земельные участки.
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Также будет проведена проверка, соответствуют ли цели и условия использования объектов недвижимости, указанных в правоустанавливающих документах, реальному положению дел. Прокуратура также оценит, насколько эффективно государственные и местные органы власти контролируют использование имущества и защищают права и интересы публично-правовых образований, соблюдается ли порядок приватизации таких объектов.
В сообщении отмечается, что особое внимание будет уделено случаям незаконного отчуждения объектов недвижимости, находящихся в собственности регионов и муниципалитетов. Это касается земельных участков, расположенных на территории водных объектов, особо охраняемых природных территорий и лесного фонда. Также будут рассматриваться случаи злоупотреблений должностных лиц, связанных с распоряжением этими объектами.
 
ЭкономикаРОССИЯгосимуществопрокуратураГенеральная прокуратура
 
 
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