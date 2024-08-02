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В России остановился рост цен на новостройки

В России остановился рост цен на новостройки - 02.08.2024, ПРАЙМ

В России остановился рост цен на новостройки

В России в июле текущего года остановился рост цен на первичное жилье, стоимость "квадрата" увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T09:37+0300

2024-08-02T09:37+0300

2024-08-02T09:47+0300

россия

ипотека

первичное жилье

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России в июле текущего года остановился рост цен на первичное жилье, стоимость "квадрата" увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи рублей, следует из данных аналитиков портала "Мир квартир".Также уточняется, что положительная динамика цен за квадратный метр зафиксирована в 44 из 70 исследованных городов. Таким образом, средняя по стране стоимость строящихся квартир вообще снизилась на 0,1 процента, до 7,18 миллиона рублей.Как рассказал генеральный директор портала Павел Луценко, подобная динамика обусловлена отменой льготной ипотеки. По его словам, граждане не хотят покупать жилье по существующим рыночным ипотечным ставкам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, первичное жилье