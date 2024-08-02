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В России остановился рост цен на новостройки - 02.08.2024, ПРАЙМ
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В России остановился рост цен на новостройки
В России остановился рост цен на новостройки - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России остановился рост цен на новостройки
В России в июле текущего года остановился рост цен на первичное жилье, стоимость "квадрата" увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:37+0300
2024-08-02T09:47+0300
россия
ипотека
первичное жилье
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России в июле текущего года остановился рост цен на первичное жилье, стоимость "квадрата" увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи рублей, следует из данных аналитиков портала "Мир квартир".Также уточняется, что положительная динамика цен за квадратный метр зафиксирована в 44 из 70 исследованных городов. Таким образом, средняя по стране стоимость строящихся квартир вообще снизилась на 0,1 процента, до 7,18 миллиона рублей.Как рассказал генеральный директор портала Павел Луценко, подобная динамика обусловлена отменой льготной ипотеки. По его словам, граждане не хотят покупать жилье по существующим рыночным ипотечным ставкам.
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россия, ипотека, первичное жилье
РОССИЯ, ипотека, первичное жилье
09:37 02.08.2024 (обновлено: 09:47 02.08.2024)
 
В России остановился рост цен на новостройки

"Мир квартир": рост цен на новостройки остановился после отмены льготной ипотеки

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтроительство новых домов в Москве
Строительство новых домов в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России в июле текущего года остановился рост цен на первичное жилье, стоимость "квадрата" увеличилась на 0,5 процента по сравнению с июнем, до 135,95 тысячи рублей, следует из данных аналитиков портала "Мир квартир".
Также уточняется, что положительная динамика цен за квадратный метр зафиксирована в 44 из 70 исследованных городов. Таким образом, средняя по стране стоимость строящихся квартир вообще снизилась на 0,1 процента, до 7,18 миллиона рублей.
Как рассказал генеральный директор портала Павел Луценко, подобная динамика обусловлена отменой льготной ипотеки. По его словам, граждане не хотят покупать жилье по существующим рыночным ипотечным ставкам.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
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08:45
 
РОССИЯипотекапервичное жилье
 
 
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