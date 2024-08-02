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"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки - 02.08.2024, ПРАЙМ
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"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки
"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки
Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится на 35-40% в сравнении с рекордным 2023 годом. Она составит около 1,3-1,4 миллиона кредитов на 4,8-5 триллионов... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:10+0300
2024-08-02T11:10+0300
ипотека
дом.рф
новостройки
рынок жилья
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится на 35-40% в сравнении с рекордным 2023 годом. Она составит около 1,3-1,4 миллиона кредитов на 4,8-5 триллионов рублей, следует из сообщения государственной компании "Дом.РФ". Также отмечается, что в первом полугодии застройщики и покупатели жилья ориентировались на сворачивание безадресной льготной ипотеки и трансформацию семейной. Завершение программы спровоцировало повышение спроса. Так, за полгода было продано 14,7 миллиона квадратных метров, сообщает компания. Застройщики же увеличили продажи новых проектов. На долю обеих программ приходилось до 80% продаж жилья в новостройках. "В условиях запретительных рыночных ставок поддержку сегменту оказали льготные программы: в первом полугодии 2024 года предоставлено 409 тысяч кредитов (+27% год к году) на 2,2 триллиона рублей (+38%), половина этого объема выдана в мае-июне на фоне ажиотажа перед завершением льготной ипотеки", - комментирует ситуацию руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг."К тому же благодаря росту доходов населения выдачи по рыночным программам снизились значительно меньше, чем ожидалось (-30% год к году по количеству и -53% по объему)", - заключил он. Отмечается, что за шесть месяцев застройщики увеличили площадь строительства на 14%, прирост составил 24 миллионов квадратных метров, портфель строящегося жилья достиг 115 миллионов "квадратов". Рост спроса спровоцировал повышение цен застройщиками на 5,4% по России и на 8% в Москве. Аналитики "Дом.РФ" ожидают спад продаж жилья во второй половине 2024 года из-за эффекта высокой базы, завершения льготной ипотеки и сохранения высоких ставок по рыночным программам. Они подчеркивают, что рынок поддержит продление семейной ипотеки. "В целом за 2024 год выдача ипотеки сократится на 35-40% к рекордному 2023 году и составит порядка 1,3-1,4 миллиона кредитов на 4,8-5 триллиона рублей", - следует из сообщения. Также уточняется, что застройщик должен продать на строительной фазе 70% квартир. Повышение спроса на покупку жилья привело к тому, что квартиры вводимых в первом полугодии объектов были выкуплены на 78%. Компания сообщает, что в домах, которые застройщики должны сдать в этом году, уже распроданы 65% площадей, в следующем – около 40%. Поэтому ожидаемое сокращение ипотечных выдач "никак не скажется на модели продаж для проектов с близким сроком завершения строительства", считают в "Дом.РФ".
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ипотека, дом.рф, новостройки, рынок жилья
ипотека, Дом.РФ, новостройки, рынок жилья
11:10 02.08.2024
 
"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки

"Дом.РФ" прогнозирует падение выдачи ипотеки по итогам года на 35-40%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Выдача ипотеки по итогам 2024 года сократится на 35-40% в сравнении с рекордным 2023 годом. Она составит около 1,3-1,4 миллиона кредитов на 4,8-5 триллионов рублей, следует из сообщения государственной компании "Дом.РФ".
Также отмечается, что в первом полугодии застройщики и покупатели жилья ориентировались на сворачивание безадресной льготной ипотеки и трансформацию семейной. Завершение программы спровоцировало повышение спроса. Так, за полгода было продано 14,7 миллиона квадратных метров, сообщает компания. Застройщики же увеличили продажи новых проектов. На долю обеих программ приходилось до 80% продаж жилья в новостройках.
"В условиях запретительных рыночных ставок поддержку сегменту оказали льготные программы: в первом полугодии 2024 года предоставлено 409 тысяч кредитов (+27% год к году) на 2,2 триллиона рублей (+38%), половина этого объема выдана в мае-июне на фоне ажиотажа перед завершением льготной ипотеки", - комментирует ситуацию руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг.
"К тому же благодаря росту доходов населения выдачи по рыночным программам снизились значительно меньше, чем ожидалось (-30% год к году по количеству и -53% по объему)", - заключил он. Отмечается, что за шесть месяцев застройщики увеличили площадь строительства на 14%, прирост составил 24 миллионов квадратных метров, портфель строящегося жилья достиг 115 миллионов "квадратов". Рост спроса спровоцировал повышение цен застройщиками на 5,4% по России и на 8% в Москве.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
В ВТБ раскрыли, как выросла выдача банком ипотеки физлицам за семь месяцев
08:45
Аналитики "Дом.РФ" ожидают спад продаж жилья во второй половине 2024 года из-за эффекта высокой базы, завершения льготной ипотеки и сохранения высоких ставок по рыночным программам. Они подчеркивают, что рынок поддержит продление семейной ипотеки. "В целом за 2024 год выдача ипотеки сократится на 35-40% к рекордному 2023 году и составит порядка 1,3-1,4 миллиона кредитов на 4,8-5 триллиона рублей", - следует из сообщения.
Также уточняется, что застройщик должен продать на строительной фазе 70% квартир. Повышение спроса на покупку жилья привело к тому, что квартиры вводимых в первом полугодии объектов были выкуплены на 78%. Компания сообщает, что в домах, которые застройщики должны сдать в этом году, уже распроданы 65% площадей, в следующем – около 40%.
Поэтому ожидаемое сокращение ипотечных выдач "никак не скажется на модели продаж для проектов с близким сроком завершения строительства", считают в "Дом.РФ".
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке
Вчера, 16:35
 
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