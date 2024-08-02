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Песков объяснил, почему изменили правила льготной IT-ипотеки
Песков объяснил, почему изменили правила льготной IT-ипотеки - 02.08.2024, ПРАЙМ
Песков объяснил, почему изменили правила льготной IT-ипотеки
Изменения в правилах льготной IT-ипотеки нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления. У желающих работать специалистов проблем не возникнет, сказал... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:22+0300
2024-08-02T13:22+0300
2024-08-02T13:22+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Изменения в правилах льготной IT-ипотеки нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления. У желающих работать специалистов проблем не возникнет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Те IТ-специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем возникать не будет. Но чего греха таить, наверняка, есть такие люди, которые не прочь злоупотребить таким льготным режимом. И как раз, чтобы пресечь такие злоупотребления и принято это правило", - заявил Песков в ответ на вопрос о поддержки новых условий IT-ипотеки в Кремле.Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях с 1 августа. Максимальная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, при этом программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах – от 90 тысяч рублей.Специалисты, которые хотят взять IT-ипотеку, должны проработать в аккредитованной компании не менее трех месяцев. Скорректировались требования к организации - она должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Список компаний, которые соответствуют требованиям, будет формироваться и направляться налоговой службой в Минцифры. А министерство в свою очередь направит этот список в банки.
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it-ипотека, льготы, программисты, россия
IT-ипотека, льготы, Программисты, РОССИЯ
Песков объяснил, почему изменили правила льготной IT-ипотеки
Песков: изменения в правилах льготной IT-ипотеки нужны для пресечения злоупотреблений
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Изменения в правилах льготной IT-ипотеки нужны, чтобы пресечь возможные злоупотребления. У желающих работать специалистов проблем не возникнет, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Те IТ-специалисты, которые хотят работать, у них никаких проблем возникать не будет. Но чего греха таить, наверняка, есть такие люди, которые не прочь злоупотребить таким льготным режимом. И как раз, чтобы пресечь такие злоупотребления и принято это правило", - заявил Песков в ответ на вопрос о поддержки новых условий IT-ипотеки в Кремле.
Правительство РФ продлило льготную IT-ипотеку до 2030 года, но на новых условиях с 1 августа. Максимальная ставка составляет 6% годовых, а максимальная сумма кредита – 9 миллионов рублей, при этом программа не распространяется на Москву и Санкт-Петербург. Для получения льготного кредита минимальный уровень зарплаты до вычета НДФЛ составляет от 150 тысяч рублей в городах-миллионниках, а также Московской и Ленинградской областях, а в остальных населенных пунктах – от 90 тысяч рублей.
Специалисты, которые хотят взять IT-ипотеку, должны проработать в аккредитованной компании не менее трех месяцев. Скорректировались требования к организации - она должна быть не только аккредитованной, но и получать налоговые льготы, то есть применять пониженный тариф по страховым взносам. Список компаний, которые соответствуют требованиям, будет формироваться и направляться налоговой службой в Минцифры. А министерство в свою очередь направит этот список в банки.
Минцифры опубликовало разъяснение по IT-ипотеке