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СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье

СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье

Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T23:04+0300

2024-08-02T23:04+0300

2024-08-02T23:04+0300

недвижимость

ипотека

россия

банкротство

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках процедуры банкротства можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.Необходимые изменения предлагается внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Новый закон даёт арбитражному суду, который рассматривает дело о банкротстве гражданина, право утвердить мировое соглашение об условиях, по которым единственное жильё, обременённое ипотекой, и земельный участок, на котором оно находится, не могут быть взысканы. Даже если финансовый управляющий не согласен с таким соглашением, суд всё равно может его утвердить.При этом согласия других кредиторов на утверждение такого соглашения судом не требуется. Однако, если жилое помещение также находится в залоге по другому ипотечному кредиту, то для заключения отдельного мирового соглашения необходимо участие всех кредиторов, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, россия, банкротство