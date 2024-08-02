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СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье - 02.08.2024, ПРАЙМ
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СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье
СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье - 02.08.2024, ПРАЙМ
СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье
Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T23:04+0300
2024-08-02T23:04+0300
недвижимость
ипотека
россия
банкротство
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках процедуры банкротства можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.Необходимые изменения предлагается внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)". Новый закон даёт арбитражному суду, который рассматривает дело о банкротстве гражданина, право утвердить мировое соглашение об условиях, по которым единственное жильё, обременённое ипотекой, и земельный участок, на котором оно находится, не могут быть взысканы. Даже если финансовый управляющий не согласен с таким соглашением, суд всё равно может его утвердить.При этом согласия других кредиторов на утверждение такого соглашения судом не требуется. Однако, если жилое помещение также находится в залоге по другому ипотечному кредиту, то для заключения отдельного мирового соглашения необходимо участие всех кредиторов, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
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ипотека, россия, банкротство
Недвижимость, ипотека, РОССИЯ, банкротство
23:04 02.08.2024
 
СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве ипотечное жилье

СФ разрешил сохранить за гражданами при банкротстве единственное ипотечное жилье

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Сенаторы приняли закон, согласно которому при банкротстве гражданина его единственное жильё, находящееся в ипотеке, не будет подлежать взысканию. В рамках процедуры банкротства можно будет заключить отдельное мировое соглашение с ипотечным кредитором.
Необходимые изменения предлагается внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)".
Новый закон даёт арбитражному суду, который рассматривает дело о банкротстве гражданина, право утвердить мировое соглашение об условиях, по которым единственное жильё, обременённое ипотекой, и земельный участок, на котором оно находится, не могут быть взысканы. Даже если финансовый управляющий не согласен с таким соглашением, суд всё равно может его утвердить.
Жилой дом. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
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При этом согласия других кредиторов на утверждение такого соглашения судом не требуется. Однако, если жилое помещение также находится в залоге по другому ипотечному кредиту, то для заключения отдельного мирового соглашения необходимо участие всех кредиторов, чьи требования обеспечены ипотекой и включены в реестр требований кредиторов.
В заключении отдельного мирового соглашения вправе участвовать третьи лица, которые принимают на себя права и обязанности, предусмотренные таким соглашением.
Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования.
 
НедвижимостьипотекаРОССИЯбанкротство
 
 
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