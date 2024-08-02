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Совет Федерации внес поправки в статьи о проведении капремонта
Совет Федерации внес поправки в статьи о проведении капремонта - 02.08.2024, ПРАЙМ
Совет Федерации внес поправки в статьи о проведении капремонта
Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс РФ, а также статью 53 Градостроительного кодекса. Нововведения затронули правила проведения капитального... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:59+0300
2024-08-02T16:59+0300
2024-08-02T17:00+0300
капремонт
совет федерации
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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс РФ, а также статью 53 Градостроительного кодекса. Нововведения затронули правила проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. В документе сформулированы требования по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Он производится за счет средств, которые формируются на специальном счете регионального оператора. Закон также уточняет основание, на котором проводятся работы. Так, капремонт выполняется исключительно на основании договора строительного подряда, который предусматривает обязательность строительного контроля.Сенаторы считают, что принятие закона позволит повысить качество ремонта, обеспечить соответствие строительных работ требованиям законодательства, а также строительным нормам и правилам. Кроме того, нововведения позволят обеспечить своевременное выявление и устранение обнаруженных после ремонтных работ недостатков.
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капремонт, совет федерации
капремонт, Совет Федерации
Совет Федерации внес поправки в статьи о проведении капремонта
СФ уточнил правила проведения капремонта в многоквартирных домах
МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Совет Федерации одобрил поправки в Жилищный кодекс РФ, а также статью 53 Градостроительного кодекса. Нововведения затронули правила проведения капитального ремонта в многоквартирных домах.
В документе сформулированы требования по осуществлению контроля за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома. Он производится за счет средств, которые формируются на специальном счете регионального оператора.
Закон также уточняет основание, на котором проводятся работы. Так, капремонт выполняется исключительно на основании договора строительного подряда, который предусматривает обязательность строительного контроля.
Сенаторы считают, что принятие закона позволит повысить качество ремонта, обеспечить соответствие строительных работ требованиям законодательства, а также строительным нормам и правилам. Кроме того, нововведения позволят обеспечить своевременное выявление и устранение обнаруженных после ремонтных работ недостатков.