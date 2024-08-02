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Антиутопии в России утратили смысл и популярность - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Антиутопии в России утратили смысл и популярность
Антиутопии в России утратили смысл и популярность - 02.08.2024, ПРАЙМ
Антиутопии в России утратили смысл и популярность
В России стали хуже продаваться книги в жанре антиутопия, они постепенно утрачивают свою популярность. Об этом рассказал генеральный директор издательства... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:08+0300
2024-08-02T10:08+0300
россия
книги
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России стали хуже продаваться книги в жанре антиутопия, они постепенно утрачивают свою популярность. Об этом рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.По его словам, вместо антиутопий россияне стали больше покупать произведения российских классиков, таких как Достоевский, Толстой, Булгаков и другие.В то же время, в сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" отметили, что в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место в списке самых популярных книг, а в 2022 году она была самой продаваемой книгой.
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россия, книги
РОССИЯ, книги
10:08 02.08.2024
 
Антиутопии в России утратили смысл и популярность

Гендиректор "Эксмо" Капьев: в России утрачивают популярность антиутопии

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтеллажи с учебной литературой
Стеллажи с учебной литературой - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России стали хуже продаваться книги в жанре антиутопия, они постепенно утрачивают свою популярность. Об этом рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.
По его словам, вместо антиутопий россияне стали больше покупать произведения российских классиков, таких как Достоевский, Толстой, Булгаков и другие.
В то же время, в сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" отметили, что в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место в списке самых популярных книг, а в 2022 году она была самой продаваемой книгой.
 
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