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Антиутопии в России утратили смысл и популярность

Антиутопии в России утратили смысл и популярность - 02.08.2024, ПРАЙМ

Антиутопии в России утратили смысл и популярность

В России стали хуже продаваться книги в жанре антиутопия, они постепенно утрачивают свою популярность. Об этом рассказал генеральный директор издательства... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T10:08+0300

2024-08-02T10:08+0300

2024-08-02T10:08+0300

россия

книги

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В России стали хуже продаваться книги в жанре антиутопия, они постепенно утрачивают свою популярность. Об этом рассказал генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев.По его словам, вместо антиутопий россияне стали больше покупать произведения российских классиков, таких как Достоевский, Толстой, Булгаков и другие.В то же время, в сети книжных магазинов "Читай-город — Буквоед" отметили, что в 2023 году антиутопия Джорджа Оруэлла "1984" заняла шестое место в списке самых популярных книг, а в 2022 году она была самой продаваемой книгой.

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россия, книги