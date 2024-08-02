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Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса - 02.08.2024, ПРАЙМ
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса
Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:52+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.Как считает ученый, сейчас Запад находится в прямом конфликте с Россией, в том числе в экономическом аспекте. При этом антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России, отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напомнил Тодд, Германия является ключевым игроком в истории с Украиной, и её потенциальное сближение с Россией, которое, в частности, выразилось в единой с Москвой и Парижем позиции по неприятию вторжению американцев в Ирак, вызвало опасения в США.Произошедший после СВО подрыв "Северного потока" рассматривается как результат давления на Россию, указал историк.Прогнозируя исход нынешнего конфликта, Тодд утверждает, что Украина его уже фактически проигрывает, и по его итогу Россия может взять дополнительные территории.Говоря о возможности переговоров между Россией и Западом, ученый отметил, что Москва презирает европейских лидеров, которых считают марионетками США, и поэтому не заинтересована в переговорах с европейцами. Американцев Россия считает абсолютно ненадежными и нестабильными партнерами и также больше не заинтересована в подписании договора с ними.По мнению Тодда, Европа может согласиться на мир на Украине, но это будет губительно для США — если Россия достигнет своих целей на Украине, это может привести к краху американской мировой системы.Говоря о роли Германии, он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя ответственность за прекращение конфликта.Отмечая кризис Запада, историк предсказывает его закат, основываясь, в частности, на показателях младенческой смертности и уровне образования. Он указал на то, что неолиберализм привел к нигилистическим тенденциям и разрушению экономики и общества. Кроме того, внешняя политика Запада характеризуется предпочтением войны миру.Говоря о потенциальной роли Китая в мире, Тодд указал на то, что он не сможет заменить США в качестве мировой державы из-за демографических проблем.В конечном итоге мир будет состоять из разных полюсов, которые не могут позволить себе войны, заключил ученый.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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сша, европа, германия, франция, россия, украина
США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ.
Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung
французский историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.
Как считает ученый, сейчас Запад находится в прямом конфликте с Россией, в том числе в экономическом аспекте. При этом антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России, отметил он.
Как напомнил Тодд, Германия является ключевым игроком в истории с Украиной, и её потенциальное сближение с Россией, которое, в частности, выразилось в единой с Москвой и Парижем позиции по неприятию вторжению американцев в Ирак, вызвало опасения в США.
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
Произошедший после СВО подрыв "Северного потока" рассматривается как результат давления на Россию, указал историк.
Прогнозируя исход нынешнего конфликта, Тодд утверждает, что Украина его уже фактически проигрывает, и по его итогу Россия может взять дополнительные территории.
Говоря о возможности переговоров между Россией и Западом, ученый отметил, что Москва презирает европейских лидеров, которых считают марионетками США, и поэтому не заинтересована в переговорах с европейцами. Американцев Россия считает абсолютно ненадежными и нестабильными партнерами и также больше не заинтересована в подписании договора с ними.
По мнению Тодда, Европа может согласиться на мир на Украине, но это будет губительно для США — если Россия достигнет своих целей на Украине, это может привести к краху американской мировой системы.
Говоря о роли Германии, он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя ответственность за прекращение конфликта.
Отмечая кризис Запада, историк предсказывает его закат, основываясь, в частности, на показателях младенческой смертности и уровне образования. Он указал на то, что неолиберализм привел к нигилистическим тенденциям и разрушению экономики и общества. Кроме того, внешняя политика Запада характеризуется предпочтением войны миру.
Говоря о потенциальной роли Китая в мире, Тодд указал на то, что он не сможет заменить США в качестве мировой державы из-за демографических проблем.
В конечном итоге мир будет состоять из разных полюсов, которые не могут позволить себе войны, заключил ученый.