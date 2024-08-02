https://1prime.ru/20240802/krakh-850616691.html

Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса

Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса - 02.08.2024, ПРАЙМ

Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса

Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T09:52+0300

2024-08-02T09:52+0300

2024-08-02T09:52+0300

сша

европа

германия

франция

россия

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/84058/54/840585460_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_09edf60c4eb14273731c49dc081492cf.jpg

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.Как считает ученый, сейчас Запад находится в прямом конфликте с Россией, в том числе в экономическом аспекте. При этом антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России, отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напомнил Тодд, Германия является ключевым игроком в истории с Украиной, и её потенциальное сближение с Россией, которое, в частности, выразилось в единой с Москвой и Парижем позиции по неприятию вторжению американцев в Ирак, вызвало опасения в США.Произошедший после СВО подрыв "Северного потока" рассматривается как результат давления на Россию, указал историк.Прогнозируя исход нынешнего конфликта, Тодд утверждает, что Украина его уже фактически проигрывает, и по его итогу Россия может взять дополнительные территории.Говоря о возможности переговоров между Россией и Западом, ученый отметил, что Москва презирает европейских лидеров, которых считают марионетками США, и поэтому не заинтересована в переговорах с европейцами. Американцев Россия считает абсолютно ненадежными и нестабильными партнерами и также больше не заинтересована в подписании договора с ними.По мнению Тодда, Европа может согласиться на мир на Украине, но это будет губительно для США — если Россия достигнет своих целей на Украине, это может привести к краху американской мировой системы.Говоря о роли Германии, он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя ответственность за прекращение конфликта.Отмечая кризис Запада, историк предсказывает его закат, основываясь, в частности, на показателях младенческой смертности и уровне образования. Он указал на то, что неолиберализм привел к нигилистическим тенденциям и разрушению экономики и общества. Кроме того, внешняя политика Запада характеризуется предпочтением войны миру.Говоря о потенциальной роли Китая в мире, Тодд указал на то, что он не сможет заменить США в качестве мировой державы из-за демографических проблем.В конечном итоге мир будет состоять из разных полюсов, которые не могут позволить себе войны, заключил ученый.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20240801/zapad-850602226.html

сша

европа

германия

франция

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, европа, германия, франция, россия, украина