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Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса - 02.08.2024, ПРАЙМ
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса
Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:52+0300
2024-08-02T09:52+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.Как считает ученый, сейчас Запад находится в прямом конфликте с Россией, в том числе в экономическом аспекте. При этом антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России, отметил он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак напомнил Тодд, Германия является ключевым игроком в истории с Украиной, и её потенциальное сближение с Россией, которое, в частности, выразилось в единой с Москвой и Парижем позиции по неприятию вторжению американцев в Ирак, вызвало опасения в США.Произошедший после СВО подрыв "Северного потока" рассматривается как результат давления на Россию, указал историк.Прогнозируя исход нынешнего конфликта, Тодд утверждает, что Украина его уже фактически проигрывает, и по его итогу Россия может взять дополнительные территории.Говоря о возможности переговоров между Россией и Западом, ученый отметил, что Москва презирает европейских лидеров, которых считают марионетками США, и поэтому не заинтересована в переговорах с европейцами. Американцев Россия считает абсолютно ненадежными и нестабильными партнерами и также больше не заинтересована в подписании договора с ними.По мнению Тодда, Европа может согласиться на мир на Украине, но это будет губительно для США — если Россия достигнет своих целей на Украине, это может привести к краху американской мировой системы.Говоря о роли Германии, он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя ответственность за прекращение конфликта.Отмечая кризис Запада, историк предсказывает его закат, основываясь, в частности, на показателях младенческой смертности и уровне образования. Он указал на то, что неолиберализм привел к нигилистическим тенденциям и разрушению экономики и общества. Кроме того, внешняя политика Запада характеризуется предпочтением войны миру.Говоря о потенциальной роли Китая в мире, Тодд указал на то, что он не сможет заменить США в качестве мировой державы из-за демографических проблем.В конечном итоге мир будет состоять из разных полюсов, которые не могут позволить себе войны, заключил ученый.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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сша, европа, германия, франция, россия, украина
США, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, УКРАИНА
09:52 02.08.2024
 
Западу грозит крах. Историк рассказал о перспективах развития кризиса

BZ: французский историк Эммануэль Тодд предрекает крах Запада

© РИА Новости . Владимир Родионов | Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Родионов
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Западу во главе с США грозит крах, что показывает ситуация на Украине, заявил в интервью с Berliner Zeitung французский историк Эммануэль Тодд, который спрогнозировал распад СССР за полтора десятка лет до этого события.
Как считает ученый, сейчас Запад находится в прямом конфликте с Россией, в том числе в экономическом аспекте. При этом антироссийские санкции вредят Европе больше, чем России, отметил он.
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Как напомнил Тодд, Германия является ключевым игроком в истории с Украиной, и её потенциальное сближение с Россией, которое, в частности, выразилось в единой с Москвой и Парижем позиции по неприятию вторжению американцев в Ирак, вызвало опасения в США.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2024
На Западе раскрыли, что скоро ждет Украину
Вчера, 16:56
Произошедший после СВО подрыв "Северного потока" рассматривается как результат давления на Россию, указал историк.
Прогнозируя исход нынешнего конфликта, Тодд утверждает, что Украина его уже фактически проигрывает, и по его итогу Россия может взять дополнительные территории.
Говоря о возможности переговоров между Россией и Западом, ученый отметил, что Москва презирает европейских лидеров, которых считают марионетками США, и поэтому не заинтересована в переговорах с европейцами. Американцев Россия считает абсолютно ненадежными и нестабильными партнерами и также больше не заинтересована в подписании договора с ними.
По мнению Тодда, Европа может согласиться на мир на Украине, но это будет губительно для США — если Россия достигнет своих целей на Украине, это может привести к краху американской мировой системы.
Говоря о роли Германии, он подчеркнул, что Берлин должен взять на себя ответственность за прекращение конфликта.
Отмечая кризис Запада, историк предсказывает его закат, основываясь, в частности, на показателях младенческой смертности и уровне образования. Он указал на то, что неолиберализм привел к нигилистическим тенденциям и разрушению экономики и общества. Кроме того, внешняя политика Запада характеризуется предпочтением войны миру.
Говоря о потенциальной роли Китая в мире, Тодд указал на то, что он не сможет заменить США в качестве мировой державы из-за демографических проблем.
В конечном итоге мир будет состоять из разных полюсов, которые не могут позволить себе войны, заключил ученый.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
СШАЕВРОПАГЕРМАНИЯФРАНЦИЯРОССИЯУКРАИНА
 
 
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