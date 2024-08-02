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Энергетический кризис в Европе закончился, заявил глава Shell
Энергетический кризис в Европе закончился, заявил глава Shell - 02.08.2024, ПРАЙМ
Энергетический кризис в Европе закончился, заявил глава Shell
Европа возвращается к уровню цен до 2022 года. Стоимость газа, нефти и электроэнергии снизилась и стабилизировалась, заявил глава крупной британской... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:28+0300
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2024-08-02T16:28+0300
shell
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Европа возвращается к уровню цен до 2022 года. Стоимость газа, нефти и электроэнергии снизилась и стабилизировалась, заявил глава крупной британской нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван в интервью Financial Times."В этом квартале мы увидели, что по всему энергетическому комплексу, возможно, в большей степени, чем в предыдущих за последнее время, мы возвращаемся к нормальному уровню цен и маржи, который был до 2022 года", - подчеркнул он. Глава компании также дополнил, что подготовит производство к нелегкому энергетическому переходу.Во втором квартале 2024 года компания получила прибыль в размере 6,3 млрд долларов, превысившую ожидания управления, а также объявила о сокращении расходов на 1,7 млрд долларов и уменьшила чистый долг более чем на 2 млрд долларов. Саван подчеркнул, что он намерен сохранить как дивиденды, так и ежеквартальный выкуп акций."Мы создаем пространство для того, чтобы иметь больше денежных средств и решать, что с ними делать", - подчеркнул он. По словам главы Shell, компания стремится сохранить целевой показатель возврата акционерам 30-40% операционного денежного потока не только при высоких ценах на нефть, но и при их падении до 50 долларов за баррель."И мы продолжаем позиционировать себя для того, что, я уверен, будет нелинейным и нестабильным энергетическим переходом. Мы стремимся сохранять последовательность не только в хорошие, но и в более сложные времена", - заключил Саван.Убыток компании во втором квартале значительно уменьшился, Shell также сообщила о сокращении количества строящихся проектов по возобновляемой энергетике с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт. Саван подчеркнул, что убыток "не стал большим сюрпризом", поскольку значительная часть доходов подразделения была получена благодаря высоким ценам на электроэнергию. Он добавил, что бизнес находится на "этапе интенсивных инвестиций".
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shell, энергетический кризис, европа
Shell, энергетический кризис, ЕВРОПА
Энергетический кризис в Европе закончился, заявил глава Shell
Саван: Европа возвращается к уровню цен до 2022 года
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ.
Европа возвращается к уровню цен до 2022 года. Стоимость газа, нефти и электроэнергии снизилась и стабилизировалась, заявил глава крупной британской нефтегазовой компании Shell Ваэль Саван в интервью Financial Times
.
"В этом квартале мы увидели, что по всему энергетическому комплексу, возможно, в большей степени, чем в предыдущих за последнее время, мы возвращаемся к нормальному уровню цен и маржи, который был до 2022 года", - подчеркнул он. Глава компании также дополнил, что подготовит производство к нелегкому энергетическому переходу.
Во втором квартале 2024 года компания получила прибыль в размере 6,3 млрд долларов, превысившую ожидания управления, а также объявила о сокращении расходов на 1,7 млрд долларов и уменьшила чистый долг более чем на 2 млрд долларов. Саван подчеркнул, что он намерен сохранить как дивиденды, так и ежеквартальный выкуп акций.
"Мы создаем пространство для того, чтобы иметь больше денежных средств и решать, что с ними делать", - подчеркнул он. По словам главы Shell, компания стремится сохранить целевой показатель возврата акционерам 30-40% операционного денежного потока не только при высоких ценах на нефть, но и при их падении до 50 долларов за баррель.
Цены на газ в Европе снижаются после достижения максимума декабря
"И мы продолжаем позиционировать себя для того, что, я уверен, будет нелинейным и нестабильным энергетическим переходом. Мы стремимся сохранять последовательность не только в хорошие, но и в более сложные времена", - заключил Саван.
Убыток компании во втором квартале значительно уменьшился, Shell также сообщила о сокращении количества строящихся проектов по возобновляемой энергетике с 4,6 ГВт в первой половине прошлого года до 3,8 ГВт. Саван подчеркнул, что убыток "не стал большим сюрпризом", поскольку значительная часть доходов подразделения была получена благодаря высоким ценам на электроэнергию. Он добавил, что бизнес находится на "этапе интенсивных инвестиций".