https://1prime.ru/20240802/kurs-850624341.html
Курс рубля снижается к юаню
Курс рубля снижается к юаню - 02.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля снижается к юаню
Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:28+0300
2024-08-02T13:28+0300
2024-08-02T13:28+0300
рубль
юань
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_16ea0dea8179c02b3824c67f79965186.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск растет на 8 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41 миллиард рублей. Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако пониженная активность экспортеров в продаже валюты сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 рублей", - добавляет он. Рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и трудностей с платежами у российских импортеров, считает Владислав Антонов из BitRiver.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83407/36/834073634_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_bec926d2a1f298465444bf38b5904058.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рубль, юань, курсы валют
Курс рубля снижается к юаню
Мосбиржа: рубль перед выходными снижается к юаню
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск растет на 8 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41 миллиард рублей.
Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако пониженная активность экспортеров в продаже валюты сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Мы видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 рублей", - добавляет он.
Рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и трудностей с платежами у российских импортеров, считает Владислав Антонов из BitRiver.