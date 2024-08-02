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Курс рубля снижается к юаню

Курс рубля снижается к юаню - 02.08.2024, ПРАЙМ

Курс рубля снижается к юаню

Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:28+0300

2024-08-02T13:28+0300

2024-08-02T13:28+0300

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск растет на 8 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41 миллиард рублей. Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако пониженная активность экспортеров в продаже валюты сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 рублей", - добавляет он. Рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и трудностей с платежами у российских импортеров, считает Владислав Антонов из BitRiver.

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рубль, юань, курсы валют