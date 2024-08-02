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Курс рубля снижается к юаню - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Курс рубля снижается к юаню
Курс рубля снижается к юаню - 02.08.2024, ПРАЙМ
Курс рубля снижается к юаню
Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:28+0300
2024-08-02T13:28+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск растет на 8 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41 миллиард рублей. Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако пониженная активность экспортеров в продаже валюты сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Мы видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 рублей", - добавляет он. Рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и трудностей с платежами у российских импортеров, считает Владислав Антонов из BitRiver.
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рубль, юань, курсы валют
рубль, юань, Курсы валют
13:28 02.08.2024
 
Курс рубля снижается к юаню

Мосбиржа: рубль перед выходными снижается к юаню

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль.
Монеты номиналом один рубль. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в пятницу снижается к юаню: китайская валюта перед выходными перешла к росту, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.12 мск растет на 8 копеек, до 11,85 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 41 миллиард рублей.
Ждать существенно оживления спроса на юань сложно, однако пониженная активность экспортеров в продаже валюты сможет удерживать рынок в состоянии, близком к сбалансированному, рассуждает Евгений Локтюхов из ПСБ.
"Мы видим небольшой потенциал роста курса юаня. Целевым на сегодня по паре юань-рубль видим диапазон 11,8-12 рублей", - добавляет он.
Рубль по-прежнему получает поддержку от высоких цен на нефть, жесткой денежно-кредитной политики ЦБ РФ и трудностей с платежами у российских импортеров, считает Владислав Антонов из BitRiver.
 
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