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Собянин запретил строительство микроквартир в Москве

Собянин запретил строительство микроквартир в Москве - 02.08.2024, ПРАЙМ

Собянин запретил строительство микроквартир в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:13+0300

2024-08-02T12:13+0300

2024-08-02T12:13+0300

недвижимость

цены на жилье

вторичное жилье

строящееся жилье

новостройки

сергей собянин

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. "Площадь квартир (без учета площадей балконов, лоджий, террас, холодных кладовых и приквартирных тамбуров) должна составлять не менее чем 28 квадратных метров для однокомнатных квартир, включая квартиры, в которых жилая комната не отделена внутриквартирными перегородками от кухни, и не менее чем 44 квадратных метра для двухкомнатных квартир", - указывается в документе, опубликованном на портале "КонсультантПлюс". Постановление вступило в силу 1 августа. О решении столичных властей прекратить строительство студий и квартир площадью до 28 квадратных метров стало известно в мае. Тогда Москомэкспертиза разослала информационное письмо с указанием, что прекратит выдавать положительные заключения на строительные проекты, предполагающие возведение таких объектов жилищного строительства.Тогда же сервис объявлений "Авито Недвижимость" сообщил о резком росте интереса к малогабаритному жилью в новостройках и старом жилом фонде. По подсчетам сервиса, в Москве доля первичных квартир площадью до 28 квадратных метров составляет 16%, на вторичном рынке – 17%. Это больше, чем в среднем по России, где таких объектов 11% и 8% соответственно.Вслед за Москвой в ряде других регионов начались обсуждения возможности ограничить строительство малогоабаритного жилья, заявил ранее глава госкомпании "Дом.РФ" Виталий Мутко.По его словам, подобные изменения не должны влиять на стоимость жилья. Помимо ограничений, рынку необходимы и стимулирующие меры.

https://1prime.ru/20240728/novostroyki-850491199.html

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цены на жилье, вторичное жилье, строящееся жилье, новостройки, сергей собянин