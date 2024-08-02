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В России в июле увеличились продажи автомобилей Ladа
В России в июле увеличились продажи автомобилей Ladа - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России в июле увеличились продажи автомобилей Ladа
Продажи автомобилей Lada в РФ в июле выросли на 28% в годовом выражении, до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:36+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в июле выросли на 28% в годовом выражении, до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "Всего компанией было реализовано 37 645 автомобилей, из них легковых Granta – 19796 шт., Vesta – 8419 шт., Largus – 757 шт., семейство NIVA – 7899 шт., а также 774 легких коммерческих автомобиля. Суммарный итог реализации июля 2024 года на 28% превышает результаты июля 2023 года, однако на 5% ниже показателей предыдущего месяца, что находится в рамках сезонных колебаний спроса", - отчитались в компании об июльских продажах. При этом в "АвтоВАЗе" подчеркнули, что план продаж компании на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada и был выполнен на 94% в связи с продолжающимися изменениями в структуре российского автомобильного рынка. Автопроизводитель указал на падение продаж наиболее оснащенных версий Lada Vesta, на "локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 миллиардов рублей". Тенденция, в том числе, связна с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов, которые на сегодняшний день стали гораздо менее доступными, отмечают в компании. "АвтоВАЗ" также наблюдает продолжающуюся ценовую экспансию китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении. Имея возможность компенсации скидок в России за счет прибыли на масштабном внутреннем и экспортных рынках, иностранные бренды продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением", - подчеркнули в компании.
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россия, авторынок рф, автоваз
РОССИЯ, авторынок РФ, АвтоВАЗ
В России в июле увеличились продажи автомобилей Ladа
"АвтоВАЗ": продажи автомобилей Lada в РФ в июле выросли на 28%
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Lada в РФ в июле выросли на 28% в годовом выражении, до 37,6 тысячи штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"Всего компанией было реализовано 37 645 автомобилей, из них легковых Granta – 19796 шт., Vesta – 8419 шт., Largus – 757 шт., семейство NIVA – 7899 шт., а также 774 легких коммерческих автомобиля. Суммарный итог реализации июля 2024 года на 28% превышает результаты июля 2023 года, однако на 5% ниже показателей предыдущего месяца, что находится в рамках сезонных колебаний спроса", - отчитались в компании об июльских продажах.
При этом в "АвтоВАЗе" подчеркнули, что план продаж компании на июль составлял 40,2 тысячи автомобилей Lada и был выполнен на 94% в связи с продолжающимися изменениями в структуре российского автомобильного рынка. Автопроизводитель указал на падение продаж наиболее оснащенных версий Lada Vesta, на "локализацию и восстановление опций комфорта и безопасности в которых было инвестировано около 5 миллиардов рублей".
Тенденция, в том числе, связна с тем, что 85% продаж Vesta в высоких комплектациях осуществлялось с использованием кредитных продуктов, которые на сегодняшний день стали гораздо менее доступными, отмечают в компании.
"АвтоВАЗ" также наблюдает продолжающуюся ценовую экспансию китайских производителей, которые, используя богатый арсенал национальных льгот и преференций, в настоящее время контролируют около 90% российского легкового рынка в финансовом выражении. Имея возможность компенсации скидок в России за счет прибыли на масштабном внутреннем и экспортных рынках, иностранные бренды продолжают выдавливать отечественных производителей в наименее маржинальные сегменты автомобилей с минимальным оснащением", - подчеркнули в компании.
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