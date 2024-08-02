https://1prime.ru/20240802/ldpr-850613719.html

ЛДПР хочет обязать россиян содержать детей-студентов до 23 лет

ЛДПР хочет обязать россиян содержать детей-студентов до 23 лет - 02.08.2024, ПРАЙМ

ЛДПР хочет обязать россиян содержать детей-студентов до 23 лет

Группа депутатов, представляющих фракцию ЛДПР, вносит в Государственную думу проект закона, который предусматривает обязанность родителей содержать своих детей... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T06:57+0300

2024-08-02T06:57+0300

2024-08-02T06:57+0300

госдума

алименты

https://cdnn.1prime.ru/img/84247/42/842474243_0:147:3118:1901_1920x0_80_0_0_7b7546b3d4c571635db87ae735ac376e.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов, представляющих фракцию ЛДПР, вносит в Государственную думу проект закона, который предусматривает обязанность родителей содержать своих детей до наступления возраста 23 лет в период их обучения в образовательных организациях по очной форме обучения.Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В нем говорится, в частности, что если между родителями нет соглашения об уплате алиментов, то их размер будет определять суд в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться каждый месяц, а если нет возможности получать содержание от родителей, такие лица смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек. Кроме того, в связи с принятием в мае 2024 года закона о реестре должников по алиментам, законопроект предусматривает, что лица, которые их не платят и на новую категорию детей, включаются в этот реестр.Право на получение алиментов, согласно тексту законопроекта, прекращаться в случае окончания обучения, отчисления или если ребенок достигнет возраста 23 лет."Представим себе ситуацию: ребёнок поступает вуз, учится на очном отделении и получает копеечную стипендию, как он будет жить, как он будет существовать? Вот именно на это и направлен мой проект закона", - сказал РИА Новости инициатор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин (ЛДПР).По его мнению, родитель несет ответственность перед своим ребенком и вплоть до того момента, пока тот не начнет сам самостоятельно зарабатывать деньги, а это происходит после окончания вуза."Поэтому, я считаю, родители должны содержать ребёнка вплоть до 23 лет, пока по стандарту он учится в вузе на очном отделении", - утверждает парламентарий.По его словам, тогда такой студент получит возможность "нормально жить", получая финансовую поддержку от родителей."Это крайне важно, чтобы молодой человек или девушка чувствовал себя стабильно, обучаясь в вузе", - сказал депутат.

https://1prime.ru/20240730/alimenty-850536698.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, алименты