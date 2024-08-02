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В ЛДПР уточнили суть проекта о выплатах алиментов для студентов до 23 лет
В ЛДПР уточнили суть проекта о выплатах алиментов для студентов до 23 лет - 02.08.2024, ПРАЙМ
В ЛДПР уточнили суть проекта о выплатах алиментов для студентов до 23 лет
Предложенный фракцией ЛДПР законопроект заключается не в наложении на родителей обязанности содержать детей до 23 лет. Речь идет о родителях, которые уже... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T14:59+0300
2024-08-02T14:59+0300
2024-08-02T14:59+0300
россия
лдпр
алименты
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Предложенный фракцией ЛДПР законопроект заключается не в наложении на родителей обязанности содержать детей до 23 лет. Речь идет о родителях, которые уже обязаны платить алименты на своего ребенка. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.Как отметили в пресс-службе, инициатива предполагает увеличение срока выплаты алиментов родителями, ушедшим из семьи, в том случае, если ребенок учится в образовательных организациях по очной форме обучения.Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, если родители не заключили соглашение по выплате алиментов, то их размер будет определяться судом в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться ежемесячно.В пресс-службе фракции уточнили, что должники будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам, который был учрежден в мае текущего года.
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россия, лдпр, алименты
В ЛДПР уточнили суть проекта о выплатах алиментов для студентов до 23 лет
В ЛДПР уточнили суть законопроекта о выплатах алиментов для студентов до 23 лет
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Предложенный фракцией ЛДПР законопроект заключается не в наложении на родителей обязанности содержать детей до 23 лет. Речь идет о родителях, которые уже обязаны платить алименты на своего ребенка. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе партии.
Как отметили в пресс-службе, инициатива предполагает увеличение срока выплаты алиментов родителями, ушедшим из семьи, в том случае, если ребенок учится в образовательных организациях по очной форме обучения.
Кроме того, согласно пояснительной записке к проекту, если родители не заключили соглашение по выплате алиментов, то их размер будет определяться судом в твердой денежной сумме, которая должна будет выплачиваться ежемесячно.
В пресс-службе фракции уточнили, что должники будут включаться в реестр должников по алиментным обязательствам, который был учрежден в мае текущего года.