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Великобритания продлила лицензию на операции с НРД

Великобритания продлила лицензию на операции с НРД - 02.08.2024, ПРАЙМ

Великобритания продлила лицензию на операции с НРД

Великобритания продлила до 12 октября 2024 года срок действия генеральной лицензии, которая позволяет проводить операции с Национальным расчётным депозитарием... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T18:39+0300

2024-08-02T18:39+0300

2024-08-02T18:39+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Великобритания продлила до 12 октября 2024 года срок действия генеральной лицензии, которая позволяет проводить операции с Национальным расчётным депозитарием (НРД), сообщило в пятницу Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании (OFSI). В июне НРД попал под санкции Великобритании и США. "Второго августа она (генеральная лицензия – ред.) была продлена, и теперь ее срок истекает 12 октября 2024 года", — сказано в обновленной лицензии, опубликованной OFSI на сайте британского правительства. Лицензия позволяет осуществлять продажу, отчуждение и передачу финансовых инструментов, которые хранятся в НРД, а также проводить платежи за их хранение. Срок действия лицензии истекал 13 августа.В пятницу США объявили о продлении разрешений на операции с Национальным расчётным депозитарием (НРД), а также с Московской биржей и Национальным клиринговым центром (НКЦ) до 12 октября. В течение этого срока разрешены транзакции, необходимые для прекращения операций с этими организациями. Для россиян важным следствием санкций против Московской биржи стало прекращение биржевых торгов долларом и евро на ней. Торги этими валютами были перенесены на внебиржевой рынок. Исходя из сделок на этом рынке, Банк России устанавливает официальные курсы доллара и евро. Торги фунтом на Московской бирже были остановлены ещё в октябре 2022 года.

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великобритания, нрд, нкц, мосбиржа