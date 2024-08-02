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В Ozon рассказали о рисках приравнивания ПВЗ к торговле
В Ozon рассказали о рисках приравнивания ПВЗ к торговле - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Ozon рассказали о рисках приравнивания ПВЗ к торговле
Приравнивание пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к традиционным магазинам существенно повлияет на их экономическую деятельность и отрасль в целом, прокомментировали... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:07+0300
2024-08-02T15:07+0300
2024-08-02T15:09+0300
экономика
ozon
торговля
пвз
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Приравнивание пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к традиционным магазинам существенно повлияет на их экономическую деятельность и отрасль в целом, прокомментировали РИА Новости в Ozon идеи новаций в законодательстве. В Минпромторге же пояснили, что данные предложения являются промежуточными и работа над законопроектом еще не завершена. Ранее, в пятницу, газета "Ведомости" сообщила, что Минпромторг планирует приравнять пункты выдачи маркетплейсов к торговым сетям и ограничить их возможность нанимать самозанятых.В министерстве РИА Новости сообщили, что представленная версия проекта является промежуточной, и работа над документом продолжается совместно с депутатами и сенаторами.В Ozon подчеркнули, что компания находится в диалоге с регулятором по теме законопроекта и рассчитывает на взвешенное решение по этим вопросам. В компании прокомментировали, что модель работы маркетплейсов отличается от традиционной торговли. Пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые фактически не продают товары, приравняют к торговым объектам. Это изменит их экономику и будет иметь серьезные последствия для отрасли. Многие цифровые платформы сотрудничают с самозанятыми, деятельность которых уже регламентирована законодательно. Ограничение работы с ними для маркетплейсов отразится на доступности товаров.Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), считает, что маркетплейсы уже стали важным каналом продаж для непродовольственных и продовольственных товаров. Он полагает, что регулирование этого сегмента рынка электронной коммерции необходимо."С точки зрения АКОРТ необходимо регулировать деятельность маркетплейсов как посредников между селлером и потребителем и поставщиков услуг для селлеров отдельным законодательным актом, положения которого гармонизированы с действующим законодательством — о торговле, рекламе, защите прав потребителей и антимонопольным регулированием. В тех случаях, когда маркетплейс самостоятельно продает собственные товары, представляется целесообразным регулировать его законом о торговле", — заключил он.
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ozon, торговля, пвз
Экономика, OZON, торговля, ПВЗ
В Ozon рассказали о рисках приравнивания ПВЗ к торговле
Ozon: приравнивание ПВЗ к торговле повлияет на их экономическую деятельность
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Приравнивание пунктов выдачи заказов (ПВЗ) к традиционным магазинам существенно повлияет на их экономическую деятельность и отрасль в целом, прокомментировали РИА Новости в Ozon идеи новаций в законодательстве.
В Минпромторге же пояснили, что данные предложения являются промежуточными и работа над законопроектом еще не завершена.
Ранее, в пятницу, газета "Ведомости
" сообщила, что Минпромторг планирует приравнять пункты выдачи маркетплейсов к торговым сетям и ограничить их возможность нанимать самозанятых.
В министерстве РИА Новости сообщили, что представленная версия проекта является промежуточной, и работа над документом продолжается совместно с депутатами и сенаторами.
В Ozon подчеркнули, что компания находится в диалоге с регулятором по теме законопроекта и рассчитывает на взвешенное решение по этим вопросам.
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В компании прокомментировали, что модель работы маркетплейсов отличается от традиционной торговли. Пункты выдачи заказов (ПВЗ), которые фактически не продают товары, приравняют к торговым объектам. Это изменит их экономику и будет иметь серьезные последствия для отрасли. Многие цифровые платформы сотрудничают с самозанятыми, деятельность которых уже регламентирована законодательно. Ограничение работы с ними для маркетплейсов отразится на доступности товаров.
Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), считает, что маркетплейсы уже стали важным каналом продаж для непродовольственных и продовольственных товаров. Он полагает, что регулирование этого сегмента рынка электронной коммерции необходимо.
"С точки зрения АКОРТ необходимо регулировать деятельность маркетплейсов как посредников между селлером и потребителем и поставщиков услуг для селлеров отдельным законодательным актом, положения которого гармонизированы с действующим законодательством — о торговле, рекламе, защите прав потребителей и антимонопольным регулированием. В тех случаях, когда маркетплейс самостоятельно продает собственные товары, представляется целесообразным регулировать его законом о торговле", — заключил он.