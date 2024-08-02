https://1prime.ru/20240802/mayning-850623797.html
В России легализуют майнинг криптовалют
В России легализуют майнинг криптовалют - 02.08.2024, ПРАЙМ
В России легализуют майнинг криптовалют
В пятницу, 2 августа, Совет Федерации одобрил закон, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют с ноября 2024 года. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:03+0300
2024-08-02T13:03+0300
2024-08-02T13:04+0300
легализация майнинга
операции с криптовалютой
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/42/833464212_0:236:3047:1949_1920x0_80_0_0_b139f576ac42d6e0a8b2cb33eba8421c.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 2 августа, Совет Федерации одобрил закон, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют с ноября 2024 года. Документ закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр. Однако только при условии, если они не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юридические лица и ИП смогут осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов. Его будет вести Минцифры. В ходе второго чтения в Государственной думе депутаты одобрили ряд поправок. Так, они исключили из документа запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ, но ввели запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.Майнингом не смогут заниматься ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Также обозначены сферы судимости: преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов. Помимо индивидуальных предпринимателей ограничат юридических лиц, которые непосредственно связаны с судимыми гражданами в вышеперечисленных сферах.Юрлица и ИП не смогут заниматься одновременно майнингом цифровой валюты и деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Закон также предусматривает, что дополнительные требования к деятельности майнеров будет утверждать правительство России по согласованию с ЦБ РФ. Майнеры должны будут предоставлять информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, предназначенной для учета операций с ней. Уполномоченный для этого орган будет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. Большая часть норм о регулировании майнинга вступит в силу с 1 ноября 2024 года.
https://1prime.ru/20240730/prava-850541830.html
https://1prime.ru/20240801/analitika-850584829.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83346/42/833464212_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_50b0eccd86aaf713f1ca271689c7bc4a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
легализация майнинга, операции с криптовалютой, россия
легализация майнинга, операции с криптовалютой, РОССИЯ
В России легализуют майнинг криптовалют
Совфед одобрил закон о легализации майнинга криптовалют в России
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 2 августа, Совет Федерации одобрил закон, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют с ноября 2024 года.
Документ закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ.
Россияне, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр. Однако только при условии, если они не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юридические лица и ИП смогут осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов. Его будет вести Минцифры.
В ходе второго чтения в Государственной думе депутаты одобрили ряд поправок. Так, они исключили из документа запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ, но ввели запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.
Госдума разрешила обращение в России иностранных цифровых прав
Майнингом не смогут заниматься ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Также обозначены сферы судимости: преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов. Помимо индивидуальных предпринимателей ограничат юридических лиц, которые непосредственно связаны с судимыми гражданами в вышеперечисленных сферах.
Юрлица и ИП не смогут заниматься одновременно майнингом цифровой валюты и деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Закон также предусматривает, что дополнительные требования к деятельности майнеров будет утверждать правительство России по согласованию с ЦБ РФ.
Майнеры должны будут предоставлять информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, предназначенной для учета операций с ней. Уполномоченный для этого орган будет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества.
Большая часть норм о регулировании майнинга вступит в силу с 1 ноября 2024 года.
Началось: рынок ждет оптимистичный сезон