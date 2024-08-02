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В России легализуют майнинг криптовалют

В России легализуют майнинг криптовалют - 02.08.2024, ПРАЙМ

В России легализуют майнинг криптовалют

В пятницу, 2 августа, Совет Федерации одобрил закон, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют с ноября 2024 года. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:03+0300

2024-08-02T13:03+0300

2024-08-02T13:04+0300

легализация майнинга

операции с криптовалютой

россия

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. В пятницу, 2 августа, Совет Федерации одобрил закон, который позволит легализовать в России майнинг криптовалют с ноября 2024 года. Документ закрепляет порядок и условия ведения такой деятельности. Заниматься майнингом будут вправе российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные в реестр Минцифры РФ. Россияне, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, смогут заниматься майнингом цифровой валюты без включения в реестр. Однако только при условии, если они не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления. Юридические лица и ИП смогут осуществлять деятельность оператора майнинговой инфраструктуры после включения в реестр таких операторов. Его будет вести Минцифры. В ходе второго чтения в Государственной думе депутаты одобрили ряд поправок. Так, они исключили из документа запрет на организацию обращения цифровой валюты на территории РФ, но ввели запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц.Майнингом не смогут заниматься ИП, имеющие неснятую или непогашенную судимость. Также обозначены сферы судимости: преступления в сфере экономики, против госвласти, либо за умышленные преступления средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления; включенные в перечень террористов и экстремистов. Помимо индивидуальных предпринимателей ограничат юридических лиц, которые непосредственно связаны с судимыми гражданами в вышеперечисленных сферах.Юрлица и ИП не смогут заниматься одновременно майнингом цифровой валюты и деятельностью по передаче электроэнергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, производству или купле-продаже электроэнергии. Закон также предусматривает, что дополнительные требования к деятельности майнеров будет утверждать правительство России по согласованию с ЦБ РФ. Майнеры должны будут предоставлять информацию о полученной в результате майнинга цифровой валюте, а также об адресах-идентификаторах, предназначенной для учета операций с ней. Уполномоченный для этого орган будет передавать эти сведения Росфинмониторингу и Банку России. Адреса-идентификаторы также должны предоставляться по запросам Росфинмониторинга, ФСБ, ФНС, Росимущества. Большая часть норм о регулировании майнинга вступит в силу с 1 ноября 2024 года.

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легализация майнинга, операции с криптовалютой, россия