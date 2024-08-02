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Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до четырех - 02.08.2024, ПРАЙМ

Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до четырех

Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле спасатели извлекли тело четвертого погибшего, сообщает МЧС. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T05:33+0300

2024-08-02T05:33+0300

2024-08-02T05:45+0300

происшествия

свердловская область

мчс россии

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Из-под завалов обрушившегося подъезда жилого дома в Нижнем Тагиле спасатели извлекли тело четвертого погибшего, сообщает МЧС. ""Спасатели МЧС России из-под завалов извлекли еще одного погибшего.", - говорится в сообщении.Добавляется, что поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. В четверг из-за взрыва газовоздушной смеси обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на улице Сибирская, 81 в Нижнем Тагиле. Возгорания не было. В Дзержинском районе Нижнего Тагила действует режим ЧС. Следственный комитет возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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