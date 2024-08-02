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Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек - 02.08.2024, ПРАЙМ
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек
Из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле всего спасены 15 человек, в том числе семь детей, сообщает МЧС России. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T07:17+0300
2024-08-02T07:17+0300
2024-08-02T07:17+0300
происшествия
свердловская область
мчс россии
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле всего спасены 15 человек, в том числе семь детей, сообщает МЧС России. "Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших", - отмечается в сообщении ведомства. В четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице, 81. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания.В Дзержинском районе города после происшествия введен режим ЧС.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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свердловская область, мчс россии
Происшествия, Свердловская область, МЧС России
Из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек
МЧС: из-под завалов дома в Нижнем Тагиле спасены 15 человек, в том числе 7 детей
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Из-под завалов обрушившихся подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле всего спасены 15 человек, в том числе семь детей, сообщает МЧС России.
"Всего из-под завалов спасены 15 человек, в том числе семь детей. К сожалению, извлечены тела четверых погибших", - отмечается в сообщении ведомства.
В четверг в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской улице, 81. Причиной стал взрыв газовоздушной смеси, обошлось без возгорания.
Число погибших в Нижнем Тагиле выросло до четырех
В Дзержинском районе города после происшествия введен режим ЧС.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.