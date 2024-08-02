https://1prime.ru/20240802/medvedev-850619532.html
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
Медведев призвал Молдавию не играть с историей - 02.08.2024, ПРАЙМ
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
Властям Молдавии не стоит бездумно играть с историей, так как они рискуют разделить судьбу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:05+0300
2024-08-02T11:05+0300
2024-08-02T11:08+0300
россия
молдавия
дмитрий медведев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Властям Молдавии не стоит бездумно играть с историей, так как они рискуют разделить судьбу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Ранее в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте" лидер "Единой России" прокомментировал предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. В этой связи Медведев отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов" (признан в России террористической организацией) занял менее 10 лет". "Всё это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А всё от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал заместитель председателя Совбеза.
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, молдавия, дмитрий медведев
РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, Дмитрий Медведев
Медведев призвал Молдавию не играть с историей
Медведев: Молдавии лучше не играть с историей, чтобы не разделить судьбу Украины
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Властям Молдавии не стоит бездумно играть с историей, так как они рискуют разделить судьбу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Ранее в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте" лидер "Единой России" прокомментировал предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. В этой связи Медведев отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов" (признан в России террористической организацией) занял менее 10 лет".
"Всё это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А всё от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал заместитель председателя Совбеза.