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Медведев призвал Молдавию не играть с историей

Медведев призвал Молдавию не играть с историей - 02.08.2024, ПРАЙМ

Медведев призвал Молдавию не играть с историей

Властям Молдавии не стоит бездумно играть с историей, так как они рискуют разделить судьбу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:05+0300

2024-08-02T11:05+0300

2024-08-02T11:08+0300

россия

молдавия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Властям Молдавии не стоит бездумно играть с историей, так как они рискуют разделить судьбу Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Ранее в своем аккаунте в социальной сети "Вконтакте" лидер "Единой России" прокомментировал предложение спикера молдавского парламента Игоря Гросу признать голод в Молдавии в 1946–1947 годах геноцидом по аналогии с голодомором в 1932–1933 годах в Украинской ССР. В этой связи Медведев отметил, что "на Украине путь от формализации "голодоморских сказок" в 2006 году в виде соответствующего закона до создания в 2014 году первого нацистского батальона, а впоследствии полка и бригады "Азов" (признан в России террористической организацией) занял менее 10 лет". "Всё это – звенья одной цепи – фашизации страны и создания в обществе атмосферы ненависти. Кто бы мог подумать об этом в "Незалежной" в 2006 году? А всё от "игр" с историей. Не стоит с ней бездумно играть, чтобы в итоге не оказаться на новой войне! Или Молдавия действительно хочет разделить судьбу б. Украины?", - написал заместитель председателя Совбеза.

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россия, молдавия, дмитрий медведев