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Минсельхоз заявил о сокращении вдвое пошлины на экспорт пшеницы в августе - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Минсельхоз заявил о сокращении вдвое пошлины на экспорт пшеницы в августе
Минсельхоз заявил о сокращении вдвое пошлины на экспорт пшеницы в августе - 02.08.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз заявил о сокращении вдвое пошлины на экспорт пшеницы в августе
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 августа по 13 августа сократится в 2 раза, до 444,4 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T14:28+0300
2024-08-02T14:29+0300
россия
минсельхоз
пшеница
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 августа по 13 августа сократится в 2 раза, до 444,4 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 216,7 доллара за тонну, на ячмень - 177,9 доллара, на кукурузу - при цене 194,8 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 31 июля по 6 августа, составляет 906,4 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
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россия, минсельхоз, пшеница
РОССИЯ, Минсельхоз, пшеница
14:28 02.08.2024 (обновлено: 14:29 02.08.2024)
 
Минсельхоз заявил о сокращении вдвое пошлины на экспорт пшеницы в августе

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы с 7 августа упадет до 444,4 руб за тонну

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКолосья созревающей пшеницы
Колосья созревающей пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 7 августа по 13 августа сократится в 2 раза, до 444,4 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 216,7 доллара за тонну, на ячмень - 177,9 доллара, на кукурузу - при цене 194,8 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 31 июля по 6 августа, составляет 906,4 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены с 17 тысяч до 18 тысяч рублей, на ячмень и кукурузу – с 15 875 рублей до 16 875 рублей.
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