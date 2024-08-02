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Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты - 02.08.2024, ПРАЙМ
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты
В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:57+0300
2024-08-02T09:57+0300
молдавия
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КИШИНЕВ, 2 авг – ПРАЙМ. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе блока, решение принято по итогам партийного собрания.Уточняется, что инициатива выдвинуть Болю исходила от лидера блока "Победа" Илана Шора.Боля является членом партии "Возрождение", входящего в оппозиционный блок "Победа".
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молдавия
МОЛДАВИЯ
09:57 02.08.2024
 
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты

Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты, им стал депутат Боля

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМолдавия
Молдавия - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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КИШИНЕВ, 2 авг – ПРАЙМ. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе блока, решение принято по итогам партийного собрания.
Уточняется, что инициатива выдвинуть Болю исходила от лидера блока "Победа" Илана Шора.
Боля является членом партии "Возрождение", входящего в оппозиционный блок "Победа".
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