https://1prime.ru/20240802/moldaviya-850616879.html
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты - 02.08.2024, ПРАЙМ
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты
В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T09:57+0300
2024-08-02T09:57+0300
2024-08-02T09:57+0300
молдавия
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_0:208:2901:1840_1920x0_80_0_0_9420369d36e999e1ffe4f0ef92e76b58.jpg
КИШИНЕВ, 2 авг – ПРАЙМ. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе блока, решение принято по итогам партийного собрания.Уточняется, что инициатива выдвинуть Болю исходила от лидера блока "Победа" Илана Шора.Боля является членом партии "Возрождение", входящего в оппозиционный блок "Победа".
https://1prime.ru/20240728/moldaviya-850492512.html
молдавия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/72/842527263_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_4bc64aede205f5e663b919488dfefd38.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия
Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты
Блок "Победа" в Молдавии определился с кандидатом в президенты, им стал депутат Боля
КИШИНЕВ, 2 авг – ПРАЙМ. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе блока, решение принято по итогам партийного собрания.
Уточняется, что инициатива выдвинуть Болю исходила от лидера блока "Победа" Илана Шора.
Боля является членом партии "Возрождение", входящего в оппозиционный блок "Победа".
В Молдавии рассказали, в каком случае ЕС будет разочарован