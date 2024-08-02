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Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты

Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты - 02.08.2024, ПРАЙМ

Молдавская оппозиция выдвинула депутата Болю кандидатом в президенты

В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T09:57+0300

2024-08-02T09:57+0300

2024-08-02T09:57+0300

молдавия

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КИШИНЕВ, 2 авг – ПРАЙМ. В Молдавии оппозиционный блок "Победа" выдвинул кандидатом в президенты страны одного из лидера партии "Возрождение", депутата парламента Василия Болю.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе блока, решение принято по итогам партийного собрания.Уточняется, что инициатива выдвинуть Болю исходила от лидера блока "Победа" Илана Шора.Боля является членом партии "Возрождение", входящего в оппозиционный блок "Победа".

https://1prime.ru/20240728/moldaviya-850492512.html

молдавия

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молдавия