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Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом
Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом - 02.08.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом
Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T10:18+0300
2024-08-02T10:18+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 4 копейки, до 11,81 рубля.
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россия, мосбиржа, иностранная валюта, юань
РОССИЯ, Мосбиржа, иностранная валюта, юань
Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом
Курс юаня в начале торгов на Мосбирже повышается до 11,81 руб