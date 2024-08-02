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Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом

Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом - 02.08.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже начал торги пятницы ростом

Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. | 02.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Курс рубля снижается против юаня в начале торгов пятницы: курс китайской валюты растет до 11,81 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.07 мск повышается на 4 копейки, до 11,81 рубля.

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россия, мосбиржа, иностранная валюта, юань