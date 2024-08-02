https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850634378.html
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой - 02.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T18:15+0300
2024-08-02T18:15+0300
2024-08-02T18:15+0300
мосбиржа
торги
биржевые торги
валютные торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили агентству в пресс-службе торговой площадки. "В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", — сказали в пресс-службе. Ранее в пятницу Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов на своих рынках за июль, в которых впервые не было информации по валютному рынку и рынку драгметаллов. А некоторое время назад с сайта Мосбиржи исчезли ежедневные данные об объемах торгов юанем, это произошло примерно в то же время, когда Банк России перестал публиковать объемы внебиржевых торгов по валюте.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:31:2666:2031_1920x0_80_0_0_26f0752c3f8ae4c4b86cc9048fdace92.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосбиржа, торги, биржевые торги, валютные торги
Мосбиржа, Торги, биржевые торги, валютные торги
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
Мосбиржа приостанавливает публикацию данных об объемах биржевых торгов валютой
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили агентству в пресс-службе торговой площадки.
"В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", — сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов на своих рынках за июль, в которых впервые не было информации по валютному рынку и рынку драгметаллов. А некоторое время назад с сайта Мосбиржи исчезли ежедневные данные об объемах торгов юанем, это произошло примерно в то же время, когда Банк России перестал публиковать объемы внебиржевых торгов по валюте.