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Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой - 02.08.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T18:15+0300
2024-08-02T18:15+0300
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили агентству в пресс-службе торговой площадки. "В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", — сказали в пресс-службе. Ранее в пятницу Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов на своих рынках за июль, в которых впервые не было информации по валютному рынку и рынку драгметаллов. А некоторое время назад с сайта Мосбиржи исчезли ежедневные данные об объемах торгов юанем, это произошло примерно в то же время, когда Банк России перестал публиковать объемы внебиржевых торгов по валюте.
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мосбиржа, торги, биржевые торги, валютные торги
Мосбиржа, Торги, биржевые торги, валютные торги
18:15 02.08.2024
 
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой

Мосбиржа приостанавливает публикацию данных об объемах биржевых торгов валютой

Мосбиржа.
Мосбиржа.
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Московская биржа приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц, заметило РИА Новости и подтвердили агентству в пресс-службе торговой площадки.
"В соответствии с информационной политикой Московской биржи мы приостанавливаем публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке", — сказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов на своих рынках за июль, в которых впервые не было информации по валютному рынку и рынку драгметаллов. А некоторое время назад с сайта Мосбиржи исчезли ежедневные данные об объемах торгов юанем, это произошло примерно в то же время, когда Банк России перестал публиковать объемы внебиржевых торгов по валюте.
 
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