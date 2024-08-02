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Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента
Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента - 02.08.2024, ПРАЙМ
Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента
Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 триллионов... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T19:20+0300
2024-08-02T19:20+0300
россия
мосбиржа
объем торгов на мосбирже
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 триллионов рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2024 составил 128 триллионов рублей (103,7 триллиона рублей в июле 2023 года)", — сказано в релизе. Объем торгов на денежном рынке вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,3 триллиона рублей. Объем торгов на рынке акций в июле вырос на 68,4% и составил 3,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 51,5% — до 140,6 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 5,9% и составил 1,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов сократился на 2,8% — до 76,5 миллиарда рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 триллиона рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 11,7% и составил 6,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 1,2% — до 290,8 миллиарда рублей.
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россия, мосбиржа, объем торгов на мосбирже
РОССИЯ, Мосбиржа, объем торгов на Мосбирже
19:20 02.08.2024
 
Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента

Объем торгов на Московской бирже в июле вырос на 23,4% - до 128 трлн руб

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 триллионов рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2024 составил 128 триллионов рублей (103,7 триллиона рублей в июле 2023 года)", — сказано в релизе.
Объем торгов на денежном рынке вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,3 триллиона рублей.
Объем торгов на рынке акций в июле вырос на 68,4% и составил 3,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 51,5% — до 140,6 миллиарда рублей.
Мосбиржа.
Мосбиржа приостанавливает публикацию объемов биржевых торгов валютой
18:15
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 5,9% и составил 1,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов сократился на 2,8% — до 76,5 миллиарда рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 триллиона рублей.
Объем торгов на срочном рынке вырос на 11,7% и составил 6,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 1,2% — до 290,8 миллиарда рублей.
 
РОССИЯМосбиржаобъем торгов на Мосбирже
 
 
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