https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850635454.html

Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента

Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента - 02.08.2024, ПРАЙМ

Объем торгов на Мосбирже в июле вырос на 23,4 процента

Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 триллионов... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T19:20+0300

2024-08-02T19:20+0300

2024-08-02T19:20+0300

россия

мосбиржа

объем торгов на мосбирже

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Общий объем торгов на всех рынках Московской биржи в июле увеличился на 23,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 триллионов рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в июле 2024 составил 128 триллионов рублей (103,7 триллиона рублей в июле 2023 года)", — сказано в релизе. Объем торгов на денежном рынке вырос на 47,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 96,3 триллиона рублей. Объем торгов на рынке акций в июле вырос на 68,4% и составил 3,2 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 51,5% — до 140,6 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 5,9% и составил 1,8 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов сократился на 2,8% — до 76,5 миллиарда рублей. В июле на фондовом рынке Московской биржи размещено 80 облигационных займов. Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2,1 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,1 триллиона рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос на 11,7% и составил 6,7 триллиона рублей. Среднедневной объем торгов увеличился на 1,2% — до 290,8 миллиарда рублей.

https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850634378.html

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