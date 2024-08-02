https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850635890.html

США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт

США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт - 02.08.2024, ПРАЙМ

США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт

Минфин США после 12 октября может продлить разрешение на операции с Мосбиржей и "дочками", так как многие американские инвесторы не успевают выполнить... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T20:00+0300

2024-08-02T20:00+0300

2024-08-02T20:00+0300

мосбиржа

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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин США после 12 октября может продлить разрешение на операции с Мосбиржей и "дочками", так как многие американские инвесторы не успевают выполнить требования регулятора., прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Ранее в пятницу Министерство финансов США объявило о продлении разрешения на проведение операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД) до 12 октября. Это разрешение распространяется на операции, проводимые Московской биржей, НКЦ, НРД и организациями, подконтрольными им.12 июня Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В частности, в список попали Московская биржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее установило крайний срок для сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ — 13 августа.Юрист объяснил продление генеральной лицензии тем, что крупные иностранные инвесторы не успели завершить свои отношения с Московской биржей и её структурами, включая вывод ценных бумаг своих клиентов."Например, не все американские банки-депозитарии программ депозитарных расписок на российские акции успели выйти из депозитарных соглашений и передать свои права и обязанности другим банкам-депозитариям", — поясняет он. Кроме того, OFAC могло получить множество запросов от инвесторов, которые пытались получить индивидуальную лицензию, не дожидаясь истечения срока действия генеральной лицензии, которая действовала до 13 августа. Это характерно для тех, кто пытается разблокировать активы, заблокированные на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear, поясняет Бойко. "Полагаю, что еще одно продление возможно. Дело в том, что санкции на Московскую биржу влияют на огромное количество лиц, в том числе на институциональных инвесторов из США, а также – на миллионы лиц с заблокированными активами в Euroclear. OFAC не справится с таким потоком заявлений, учитывая его и без того высокую загруженность", — говорит юрист.

https://1prime.ru/20240802/operatsii-850631838.html

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мосбиржа, сша, нрд