Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт - 02.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850635890.html
США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт
США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт - 02.08.2024, ПРАЙМ
США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт
Минфин США после 12 октября может продлить разрешение на операции с Мосбиржей и "дочками", так как многие американские инвесторы не успевают выполнить... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T20:00+0300
2024-08-02T20:00+0300
мосбиржа
сша
нрд
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586004_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_a6f669c7e19bc8c24a753700738d4d90.jpg
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Минфин США после 12 октября может продлить разрешение на операции с Мосбиржей и "дочками", так как многие американские инвесторы не успевают выполнить требования регулятора., прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко. Ранее в пятницу Министерство финансов США объявило о продлении разрешения на проведение операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД) до 12 октября. Это разрешение распространяется на операции, проводимые Московской биржей, НКЦ, НРД и организациями, подконтрольными им.12 июня Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В частности, в список попали Московская биржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее установило крайний срок для сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ — 13 августа.Юрист объяснил продление генеральной лицензии тем, что крупные иностранные инвесторы не успели завершить свои отношения с Московской биржей и её структурами, включая вывод ценных бумаг своих клиентов."Например, не все американские банки-депозитарии программ депозитарных расписок на российские акции успели выйти из депозитарных соглашений и передать свои права и обязанности другим банкам-депозитариям", — поясняет он. Кроме того, OFAC могло получить множество запросов от инвесторов, которые пытались получить индивидуальную лицензию, не дожидаясь истечения срока действия генеральной лицензии, которая действовала до 13 августа. Это характерно для тех, кто пытается разблокировать активы, заблокированные на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear, поясняет Бойко. "Полагаю, что еще одно продление возможно. Дело в том, что санкции на Московскую биржу влияют на огромное количество лиц, в том числе на институциональных инвесторов из США, а также – на миллионы лиц с заблокированными активами в Euroclear. OFAC не справится с таким потоком заявлений, учитывая его и без того высокую загруженность", — говорит юрист.
https://1prime.ru/20240802/operatsii-850631838.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/60/835586004_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_bc88e5d308df26946a14fa563b9d1844.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мосбиржа, сша, нрд
Мосбиржа, США, НРД
20:00 02.08.2024
 
США могут продлить разрешение на операции с Мосбиржей, считает эксперт

Юрист Бойко: Минфин США может еще раз продлить лицензию на операции с Мосбиржей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 2 авг ПРАЙМ. Минфин США после 12 октября может продлить разрешение на операции с Мосбиржей и "дочками", так как многие американские инвесторы не успевают выполнить требования регулятора., прокомментировал РИА Новости юрист адвокатского бюро "Некторов, Савельев и партнеры" (NSP) Глеб Бойко.
Ранее в пятницу Министерство финансов США объявило о продлении разрешения на проведение операций с Московской биржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчётным депозитарием (НРД) до 12 октября. Это разрешение распространяется на операции, проводимые Московской биржей, НКЦ, НРД и организациями, подконтрольными им.
12 июня Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В частности, в список попали Московская биржа, Национальный расчётный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ). Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ранее установило крайний срок для сворачивания операций с Московской биржей, НРД и НКЦ — 13 августа.
Юрист объяснил продление генеральной лицензии тем, что крупные иностранные инвесторы не успели завершить свои отношения с Московской биржей и её структурами, включая вывод ценных бумаг своих клиентов.
Банкноты евро
США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД
17:17
"Например, не все американские банки-депозитарии программ депозитарных расписок на российские акции успели выйти из депозитарных соглашений и передать свои права и обязанности другим банкам-депозитариям", — поясняет он.
Кроме того, OFAC могло получить множество запросов от инвесторов, которые пытались получить индивидуальную лицензию, не дожидаясь истечения срока действия генеральной лицензии, которая действовала до 13 августа. Это характерно для тех, кто пытается разблокировать активы, заблокированные на счете НРД в бельгийском депозитарии Euroclear, поясняет Бойко.
"Полагаю, что еще одно продление возможно. Дело в том, что санкции на Московскую биржу влияют на огромное количество лиц, в том числе на институциональных инвесторов из США, а также – на миллионы лиц с заблокированными активами в Euroclear. OFAC не справится с таким потоком заявлений, учитывая его и без того высокую загруженность", — говорит юрист.
 
МосбиржаСШАНРД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала