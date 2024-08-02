https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850637383.html

Мосбиржа приостанавливает публикацию данных про объем торгов золотом

Мосбиржа приостанавливает публикацию данных про объем торгов золотом - 02.08.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа приостанавливает публикацию данных про объем торгов золотом

Спустя девять лет регулярных ежемесячных публикаций, Московская биржа больше не будет предоставлять информацию о физическом объёме сделок с золотом для средств... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T22:15+0300

2024-08-02T22:15+0300

2024-08-02T22:32+0300

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МОСКВА, 2 авг – ПРАЙМ. Спустя девять лет регулярных ежемесячных публикаций, Московская биржа больше не будет предоставлять информацию о физическом объёме сделок с золотом для средств массовой информации, сообщили РИА Новости в пресс-службе биржи. Ранее в пятницу Мосбиржа опубликовала данные по объемам торгов на своих рынках за июль, в которых впервые не было информации по валютному рынку и рынку драгметаллов. Затем биржа подтвердила РИА Новости, что приостановила публикацию информации об объемах биржевых торгов на валютном рынке в отчетах за месяц. Последний раз биржа публиковала данные за первое полугодие 2024 года, - физический объем сделок с золотом за этот период вырос в 1,8 раза (+81,9%) в сравнении с аналогичным периодом 2023 года - до 50,2 тонны, по серебру - вырос на 89,3%, до 126,1 тонны. Объем торгов в июне 2024 года золотом составил 7,2 тонны, а серебром - 25,9 тонны. Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище. Участниками биржевого рынка золота и серебра являются 98 организации: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи. По итогам 2023 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом (83,7 тонны) и серебром (143,8 тонны) на общую сумму 469,8 миллиарда рублей, против 122,8 миллиарда рублей в 2022 году - 32,3 тонны золота и 78,7 тонны серебра.

https://1prime.ru/20240802/mosbirzha-850634378.html

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россия, мосбиржа, торги, биржевые торги, золото