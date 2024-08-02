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Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет
Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет - 02.08.2024, ПРАЙМ
Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет
Запрет строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров может значительно повлиять на стоимость и темпы продаж жилья в Москве, считает руководитель... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T16:19+0300
2024-08-02T16:19+0300
недвижимость
квартиры
покупка квартиры
цены на квартиры
ипотека
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Запрет строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров может значительно повлиять на стоимость и темпы продаж жилья в Москве, считает руководитель направления разработки продукта девелоперской компании "А101" Павел Брызгалов. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров. Как рассказал Брызгалов РИА Недвижимость, в тех проектах, на которые уже получены разрешения на строительство или они уже находятся в стройке, никаких изменений не требуется. Скорректировать же квартирографию в проектах, которые находятся сейчас на стадии проектирования или прохождения экспертизы, несложно, и значительного влияния на себестоимость это не окажет. "А вот влияние на стоимость жилья и темпы продаж может быть значительным. Статистически средняя стоимость квадратного метра может быть ниже, ведь чем меньше площадь квартиры, тем выше стоимость квадратного метра. Но стоимость самих квартир вырастет, потому что то, что раньше было средней площадью тех же "однушек", станет минимальной", - сказал собеседник агентства. Весьма вероятно, что темпы продаж могут замедлиться еще сильнее, чем после отмены льготной ипотеки, отметил он, пояснив, что высокий спрос на малогабаритные квартиры поддерживался не столько их стоимостью, сколько размером первоначального ипотечного взноса, который клиенту нужно найти или накопить. "Наши исследования спроса, например в Ленинградской области, где доля малогабаритных квартир составляет около 70% всего предложения в локации, показывают, что каждый пятый клиент, который может нормально обслуживать ипотечный кредит, не в состоянии накопить нужную сумму для первого взноса. И если у человека нет возможности накопить на первоначальный взнос даже для покупки однокомнатной квартиры, то после принудительного увеличения ее площади он тем более не будет нигде ничего покупать. В Новой Москве спрос в основном концентрируется вокруг двухкомнатных квартир площадью от 33 до 44 квадратных метров, здесь влияние на рынок не будет сильно заметным", - рассказал Брызгалов. По его словам, никаких уловок по искусственному увеличению площади квартир, которые не противоречили бы действующему законодательству, на сегодняшний день нет. Вместо этого сейчас перед девелоперами стоит задача придумать новый, востребованный покупателями формат жилья, промежуточный между студией, средняя площадь которой составляла на рынке 25 квадратных метров, и однокомнатной квартирой со средней рыночной площадью 33 квадратных метра. Глава правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова считает, что новые ограничения вызовут определенные задержки в реализации проектов девелоперов, не успевших подготовиться к изменениям. Кроме того, отсутствие малогабаритных лотов в предложении затормозит продажи. "Дорогущая ипотека в сочетании с отсутствием совсем маленьких площадей, конечно, сильно затормозит реализацию всех жилых проектов", – сказала она, уточнив, что ряду покупателей было проще накопить деньги и приобрести небольшой лот без ипотеки.
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недвижимость, квартиры, покупка квартиры, цены на квартиры, ипотека
Недвижимость, квартиры, покупка квартиры, цены на квартиры, ипотека
16:19 02.08.2024
 
Хуже отмены льготной ипотеки: рынок жилья в Москве всколыхнет

Эксперт Брызгалов: запрет микроквартир в Москве повлияет на цену и продажи жилья

© РИА Новости . Андрей Попов | Перейти в медиабанкЖилой дом.
Жилой дом. - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Андрей Попов
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Запрет строительства квартир площадью менее 28 квадратных метров может значительно повлиять на стоимость и темпы продаж жилья в Москве, считает руководитель направления разработки продукта девелоперской компании "А101" Павел Брызгалов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о запрете строительства в столице квартир площадью менее 28 квадратных метров.
Как рассказал Брызгалов РИА Недвижимость, в тех проектах, на которые уже получены разрешения на строительство или они уже находятся в стройке, никаких изменений не требуется. Скорректировать же квартирографию в проектах, которые находятся сейчас на стадии проектирования или прохождения экспертизы, несложно, и значительного влияния на себестоимость это не окажет.
"А вот влияние на стоимость жилья и темпы продаж может быть значительным. Статистически средняя стоимость квадратного метра может быть ниже, ведь чем меньше площадь квартиры, тем выше стоимость квадратного метра. Но стоимость самих квартир вырастет, потому что то, что раньше было средней площадью тех же "однушек", станет минимальной", - сказал собеседник агентства.
Весьма вероятно, что темпы продаж могут замедлиться еще сильнее, чем после отмены льготной ипотеки, отметил он, пояснив, что высокий спрос на малогабаритные квартиры поддерживался не столько их стоимостью, сколько размером первоначального ипотечного взноса, который клиенту нужно найти или накопить.
Строительство жилья - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
Собянин запретил строительство микроквартир в Москве
12:13
"Наши исследования спроса, например в Ленинградской области, где доля малогабаритных квартир составляет около 70% всего предложения в локации, показывают, что каждый пятый клиент, который может нормально обслуживать ипотечный кредит, не в состоянии накопить нужную сумму для первого взноса. И если у человека нет возможности накопить на первоначальный взнос даже для покупки однокомнатной квартиры, то после принудительного увеличения ее площади он тем более не будет нигде ничего покупать. В Новой Москве спрос в основном концентрируется вокруг двухкомнатных квартир площадью от 33 до 44 квадратных метров, здесь влияние на рынок не будет сильно заметным", - рассказал Брызгалов.
По его словам, никаких уловок по искусственному увеличению площади квартир, которые не противоречили бы действующему законодательству, на сегодняшний день нет. Вместо этого сейчас перед девелоперами стоит задача придумать новый, востребованный покупателями формат жилья, промежуточный между студией, средняя площадь которой составляла на рынке 25 квадратных метров, и однокомнатной квартирой со средней рыночной площадью 33 квадратных метра.
Глава правления Ассоциации инвесторов Москвы Любовь Цветкова считает, что новые ограничения вызовут определенные задержки в реализации проектов девелоперов, не успевших подготовиться к изменениям. Кроме того, отсутствие малогабаритных лотов в предложении затормозит продажи.
"Дорогущая ипотека в сочетании с отсутствием совсем маленьких площадей, конечно, сильно затормозит реализацию всех жилых проектов", – сказала она, уточнив, что ряду покупателей было проще накопить деньги и приобрести небольшой лот без ипотеки.
 
Недвижимостьквартирыпокупка квартирыцены на квартирыипотека
 
 
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