https://1prime.ru/20240802/neft-850622563.html

"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России

"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России - 02.08.2024, ПРАЙМ

"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба"... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T12:17+0300

2024-08-02T12:17+0300

2024-08-02T12:17+0300

украина

поставки нефти

проблемы с нефтью в "дружбе"

венгрия

словакия

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/00/835720047_0:120:3215:1928_1920x0_80_0_0_bc61d9b891591155face8a49fca3c10f.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Расследование показало, что в этом замешана Россия, сообщает издание Bloomberg.На прошлой неделе уже отмечалось, что правительства Венгрии и Словакии прикладывают все свои дипломатические усилия, стремясь возобновить ранее остановленные поставки российской нефти. В Евросоюзе, однако, страны едва ли получили поддержку. Главы европейских государств осуждают их дружественную политику в отношении России.Однако на этой неделе выяснились новые обстоятельства остановки транзита. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил в интервью в Киеве, что Украина не причастна к блокировке транзита. Исходя из предоставленного Bloomberg анализа, можно сделать вывод, что именно российская сторона прекратила поставки. В четверг, 1 августа, вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис уведомил Венгрию и Словакию о результатах предварительного расследования. Он сообщил, что новые санкции Украины в отношении нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" не влияют на транзитные операции по трубопроводу "Дружба" до тех пор, пока Лукойл не является формальным владельцем нефти. Кроме того, торговая компания Лукойла Litasco не попала под санкции Киева. “Технически мы ничего не делаем, чтобы заблокировать транзит”, - заявил Ермак. “Но наши партнеры должны знать: каждый доллар, который Россия получает за газ и нефть, идет на развитие (российской) военной машины, и, конечно, для нас это важно”.

https://1prime.ru/20240731/tranzit-850579460.html

украина

венгрия

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, поставки нефти, проблемы с нефтью в "дружбе", венгрия, словакия