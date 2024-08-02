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"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России - 02.08.2024, ПРАЙМ
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"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России
"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России - 02.08.2024, ПРАЙМ
"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России
Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба"... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T12:17+0300
2024-08-02T12:17+0300
украина
поставки нефти
проблемы с нефтью в "дружбе"
венгрия
словакия
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Расследование показало, что в этом замешана Россия, сообщает издание Bloomberg.На прошлой неделе уже отмечалось, что правительства Венгрии и Словакии прикладывают все свои дипломатические усилия, стремясь возобновить ранее остановленные поставки российской нефти. В Евросоюзе, однако, страны едва ли получили поддержку. Главы европейских государств осуждают их дружественную политику в отношении России.Однако на этой неделе выяснились новые обстоятельства остановки транзита. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил в интервью в Киеве, что Украина не причастна к блокировке транзита. Исходя из предоставленного Bloomberg анализа, можно сделать вывод, что именно российская сторона прекратила поставки. В четверг, 1 августа, вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис уведомил Венгрию и Словакию о результатах предварительного расследования. Он сообщил, что новые санкции Украины в отношении нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" не влияют на транзитные операции по трубопроводу "Дружба" до тех пор, пока Лукойл не является формальным владельцем нефти. Кроме того, торговая компания Лукойла Litasco не попала под санкции Киева. “Технически мы ничего не делаем, чтобы заблокировать транзит”, - заявил Ермак. “Но наши партнеры должны знать: каждый доллар, который Россия получает за газ и нефть, идет на развитие (российской) военной машины, и, конечно, для нас это важно”.
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украина, поставки нефти, проблемы с нефтью в "дружбе", венгрия, словакия
УКРАИНА, поставки нефти, Проблемы с нефтью в "Дружбе", ВЕНГРИЯ, СЛОВАКИЯ
12:17 02.08.2024
 
"Это были не мы". Украина отмазалась от блокировки транзита нефти из России

Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о непричастности украинской стороны к остановке транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". Расследование показало, что в этом замешана Россия, сообщает издание Bloomberg.
На прошлой неделе уже отмечалось, что правительства Венгрии и Словакии прикладывают все свои дипломатические усилия, стремясь возобновить ранее остановленные поставки российской нефти. В Евросоюзе, однако, страны едва ли получили поддержку. Главы европейских государств осуждают их дружественную политику в отношении России.
Однако на этой неделе выяснились новые обстоятельства остановки транзита. Андрей Ермак, руководитель Офиса президента Украины, заявил в интервью в Киеве, что Украина не причастна к блокировке транзита. Исходя из предоставленного Bloomberg анализа, можно сделать вывод, что именно российская сторона прекратила поставки.
В четверг, 1 августа, вице-председатель Европейской комиссии Валдис Домбровскис уведомил Венгрию и Словакию о результатах предварительного расследования. Он сообщил, что новые санкции Украины в отношении нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" не влияют на транзитные операции по трубопроводу "Дружба" до тех пор, пока Лукойл не является формальным владельцем нефти. Кроме того, торговая компания Лукойла Litasco не попала под санкции Киева.
Киев, Украина
В Киеве отказались восстанавливать транзит нефти из РФ в Словакию и Венгрию
31 июля, 20:42
“Технически мы ничего не делаем, чтобы заблокировать транзит”, - заявил Ермак. “Но наши партнеры должны знать: каждый доллар, который Россия получает за газ и нефть, идет на развитие (российской) военной машины, и, конечно, для нас это важно”.
 
УКРАИНАпоставки нефтиПроблемы с нефтью в "Дружбе"ВЕНГРИЯСЛОВАКИЯ
 
 
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