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Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом
Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом - 02.08.2024, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом
Глава Белого дома Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Утверждая обратное, он пытается... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T11:33+0300
2024-08-02T11:33+0300
2024-08-02T11:44+0300
александр лукашенко
обмен пленными
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Утверждая обратное, он пытается заработать себе авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет", - пишет государственное издание "СБ. Беларусь сегодня", приводя слова президента.Лукашенко утверждает, что "обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты", а "белорусская сторона оказала посильное содействие".В ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.Территорию РФ покинули ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством. По его мнению, внимание Запада к россиянам, которые вели подрывную работу против своей страны, понятно и объяснимо, ведь они "находились на постоянной связи с кураторами из западных спецслужб, намеренно работали на наших геополитических оппонентов". Иностранная сторона также проявила интерес к гражданам РФ, которых на Западе представляли как оппозицию, при этом вина данных лиц была полностью доказана и они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества".
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александр лукашенко, обмен пленными
Александр Лукашенко, обмен пленными
Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом
Лукашенко: Байден не имеет никакого отношения к организации обмена
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Утверждая обратное, он пытается заработать себе авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет", - пишет государственное издание "СБ. Беларусь сегодня", приводя слова президента.
Лукашенко утверждает, что "обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты", а "белорусская сторона оказала посильное содействие".
В ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.
Путин встретил вернувшихся после обмена россиян
Территорию РФ покинули ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством. По его мнению, внимание Запада к россиянам, которые вели подрывную работу против своей страны, понятно и объяснимо, ведь они "находились на постоянной связи с кураторами из западных спецслужб, намеренно работали на наших геополитических оппонентов". Иностранная сторона также проявила интерес к гражданам РФ, которых на Западе представляли как оппозицию, при этом вина данных лиц была полностью доказана и они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества".