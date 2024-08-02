https://1prime.ru/20240802/obmen-850620942.html

Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом

Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом - 02.08.2024, ПРАЙМ

Лукашенко прокомментировал обмен заключенными между Россией и Западом

Глава Белого дома Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Утверждая обратное, он пытается... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T11:33+0300

2024-08-02T11:33+0300

2024-08-02T11:44+0300

александр лукашенко

обмен пленными

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/0c/847337481_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_eeee48cc67d4d314492b1a19f9a39471.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Глава Белого дома Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада. Утверждая обратное, он пытается заработать себе авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко."Президент США не имел никакого отношения к организации обмена заключенными между Россией и странами Запада, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет", - пишет государственное издание "СБ. Беларусь сегодня", приводя слова президента.Лукашенко утверждает, что "обмен был организован исключительно по линии спецслужб, не привлекались даже дипломаты", а "белорусская сторона оказала посильное содействие".В ходе обмена, состоявшегося 1 августа, в Россию вернулась большая группа граждан РФ, в которую в том числе входят: Дульцев Артем Викторович, Дульцева Анна Валерьевна, Рубцов Павел Алексеевич, Конощенок Вадим Валерьевич, Микушин Михаил Валерьевич, Селезнев Роман Валерьевич, а также несовершеннолетние дети.Территорию РФ покинули ряд осужденных за шпионаж и ряд россиян с двойным гражданством. По его мнению, внимание Запада к россиянам, которые вели подрывную работу против своей страны, понятно и объяснимо, ведь они "находились на постоянной связи с кураторами из западных спецслужб, намеренно работали на наших геополитических оппонентов". Иностранная сторона также проявила интерес к гражданам РФ, которых на Западе представляли как оппозицию, при этом вина данных лиц была полностью доказана и они были осуждены по статьям "Государственная измена", "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", "Создание экстремистского сообщества".

https://1prime.ru/20240801/putin-850612474.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

александр лукашенко, обмен пленными