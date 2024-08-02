https://1prime.ru/20240802/operatsii-850631838.html

США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД

США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД - 02.08.2024, ПРАЙМ

США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД

США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября,... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T17:17+0300

2024-08-02T17:17+0300

2024-08-02T17:27+0300

мосбиржа

нкц

нрд

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/57/841465733_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_681c6ae7f44248a532af466661934975.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из опубликованной лицензии американского министерства финансов.Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа.“Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года”, - говорится в документе.Лицензия относится к операциям с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям.

https://1prime.ru/20240802/gaz-850628066.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, нкц, нрд