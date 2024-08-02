https://1prime.ru/20240802/operatsii-850631838.html
США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД
США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД - 02.08.2024, ПРАЙМ
США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД
США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября,... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T17:17+0300
2024-08-02T17:17+0300
2024-08-02T17:27+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из опубликованной лицензии американского министерства финансов.Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа.“Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года”, - говорится в документе.Лицензия относится к операциям с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям.
https://1prime.ru/20240802/gaz-850628066.html
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мосбиржа, нкц, нрд
США разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД
Минфин США: Штаты разрешили операции с Мосбиржей, НКЦ и НРД до 12 октября
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. США продлили разрешение на операции с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ), а также Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 12 октября, следует из опубликованной лицензии американского министерства финансов.
Минфин США в начале июня ввел новый пакет санкций в отношении России, в список, в частности, попали Московская биржа, НРД и НКЦ. Управление американского минфина по контролю за иностранными активами (OFAC) ранее определило крайний срок сворачивания операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ - 13 августа.
“Все транзакции, запрещенные исполнительным указом (E.O.) 14024, которые происходят в обычном порядке и необходимы для прекращения транзакций с участием одного или нескольких из следующих заблокированных лиц, разрешены до 12 октября 2024 года”, - говорится в документе.
Лицензия относится к операциям с Московской биржей, НКЦ, НРД и их дочерним предприятиям.
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