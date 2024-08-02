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Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье
Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье - 02.08.2024, ПРАЙМ
Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье
Жители Оренбурга, которые потеряли свои дома к результате весеннего подтопления, получили свидетельства на приобретение нового жилья на сумму более 450... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T15:30+0300
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Жители Оренбурга, которые потеряли свои дома к результате весеннего подтопления, получили свидетельства на приобретение нового жилья на сумму более 450 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.Отмечается, что на данный момент оренбуржцы все еще продолжают получать выплаты на капитальный ремонт. Сообщается, что подано уже порядка 19,7 тысячи заявлений и рассмотрено более 10,8 тысячи заявок, а выплаты получили или получат 7,3 тысячи граждан. Ранее врио главы города Орск в Оренбургской области Артем Воробьёв предупредил, что уровень реки Урал за ночь увеличился на тринадцать сантиметров и составил 416 сантиметров. Поступала информация, что причиной рост уровня Урала в Орске стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище на фоне ливней.
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россия, оренбург, паводок
Происшествия, РОССИЯ, Оренбург, паводок
15:30 02.08.2024
 
Пострадавшие от паводка оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье

Пострадавшие оренбуржцы получили свидетельства на новое жилье на 450 млн рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Жители Оренбурга, которые потеряли свои дома к результате весеннего подтопления, получили свидетельства на приобретение нового жилья на сумму более 450 миллионов рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства области.
Отмечается, что на данный момент оренбуржцы все еще продолжают получать выплаты на капитальный ремонт. Сообщается, что подано уже порядка 19,7 тысячи заявлений и рассмотрено более 10,8 тысячи заявок, а выплаты получили или получат 7,3 тысячи граждан.
Ранее врио главы города Орск в Оренбургской области Артем Воробьёв предупредил, что уровень реки Урал за ночь увеличился на тринадцать сантиметров и составил 416 сантиметров. Поступала информация, что причиной рост уровня Урала в Орске стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище на фоне ливней.
 
ПроисшествияРОССИЯОренбургпаводок
 
 
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