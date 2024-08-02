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Уровень воды в Орске снова начал расти - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Уровень воды в Орске снова начал расти
Уровень воды в Орске снова начал расти - 02.08.2024, ПРАЙМ
Уровень воды в Орске снова начал расти
В городе Орск в Оренбургской области, где весной произошло масштабное наводнение в связи с прорывом дамбы, за ночь вырос на тринадцать сантиметров. Об этом... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T08:23+0300
2024-08-02T08:23+0300
происшествия
россия
паводок
оренбург
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УФА, 2 авг - ПРАЙМ. В городе Орск в Оренбургской области, где весной произошло масштабное наводнение в связи с прорывом дамбы, за ночь вырос на тринадцать сантиметров. Об этом рассказал врио главы города Артем Воробьёв.Таким образом, как написал Воробьев в своем Telegram-канале, уровень воды на данный момент составляет 416 сантиметров. "Проехал по всем проранам (траншеям - ред.) на дамбе. Вода поднимается. Уровень Урала на 9.00 (7.00 мск) составляет 416 сантиметров. Шлюзы на Елшанке сегодня закроем. Обо всех изменениях буду сразу сообщать вам здесь", - написал Воробьев.Ранее поступала информация, что причиной рост уровня Урала в Орске стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище на фоне ливней. Упоминается, что неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров, критическим - 700.Весной текущего года в Орске случилось масштабное затопление. 14 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Гидрометцентр зафиксировал снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, вода находится на отметке 11,82 метра.
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россия, паводок, оренбург
Происшествия, РОССИЯ, паводок, Оренбург
08:23 02.08.2024
 
Уровень воды в Орске снова начал расти

Уровень воды в реке Урал у Орска за ночь вырос на 13 сантиметров

© РИА Новости . Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкВода уходит из Орска после пика паводка
Вода уходит из Орска после пика паводка - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Сергей Никифоров
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УФА, 2 авг - ПРАЙМ. В городе Орск в Оренбургской области, где весной произошло масштабное наводнение в связи с прорывом дамбы, за ночь вырос на тринадцать сантиметров. Об этом рассказал врио главы города Артем Воробьёв.
Таким образом, как написал Воробьев в своем Telegram-канале, уровень воды на данный момент составляет 416 сантиметров.
"Проехал по всем проранам (траншеям - ред.) на дамбе. Вода поднимается. Уровень Урала на 9.00 (7.00 мск) составляет 416 сантиметров. Шлюзы на Елшанке сегодня закроем. Обо всех изменениях буду сразу сообщать вам здесь", - написал Воробьев.
Ранее поступала информация, что причиной рост уровня Урала в Орске стало увеличение сброса воды в Ириклинском водохранилище на фоне ливней. Упоминается, что неблагоприятным уровнем считается 360 сантиметров, критическим - 700.
Весной текущего года в Орске случилось масштабное затопление. 14 апреля правительство Оренбургской области сообщило, что Урал у Оренбурга впервые за время весеннего паводка показывает снижение уровня. Гидрометцентр зафиксировал снижение уровня реки Урал у Оренбурга на пять сантиметров, вода находится на отметке 11,82 метра.
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