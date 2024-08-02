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СФ повысил требования к подготовке отопительного сезона

СФ повысил требования к подготовке отопительного сезона - 02.08.2024, ПРАЙМ

СФ повысил требования к подготовке отопительного сезона

Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T23:35+0300

2024-08-02T23:35+0300

2024-08-02T23:35+0300

россия

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, ужесточающий требования к муниципалитетам, теплосетям и управляющим компаниям по подготовке к отопительному сезону. Этот документ направлен на повышение надёжности и безопасности систем теплоснабжения в России. Он устанавливает обязанность муниципальных образований, теплоснабжающих предприятий, теплосетевых организаций, управляющих компаний и потребителей быть готовыми к отопительному сезону. Кроме того, это касается и владельцев тепловых сетей, которые не являются теплосетевыми организациями.В многоквартирных домах ответственность за подготовку к отопительному сезону будет лежать на управляющей компании. А муниципалитеты должны будут подготовить к этому периоду и бесхозные объекты теплоснабжения. Ранее замглавы Минэнерго России Анастасия Бондаренко сообщила, что за неготовность к отопительному сезону будет вводиться административная ответственность.Закон также устанавливает, что правительство определит критерии надёжности теплоснабжения для потребителей. В настоящее время эти критерии содержатся в правилах, утверждённых приказом Министерства энергетики от 12 марта 2013 года.Минэнерго будет не только разрабатывать и утверждать правила обеспечения готовности к отопительному сезону, но и определять порядок проведения оценки этой готовности. Если в ходе оценки будут выявлены нарушения, которые не будут устранены, это может повлечь за собой административную ответственность. Кроме того, Минэнерго будет утверждать схемы теплоснабжения для поселений, муниципальных и городских округов, которые относятся к ценовым зонам теплоснабжения (модель "альтернативной котельной").Чтобы быть готовыми к отопительному сезону, муниципальные образования должны иметь план действий на случай аварий в системе теплоснабжения. Кроме того, необходима актуальная схема теплоснабжения, которая должна быть утверждена.В рамках федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения будут проведены профилактические и контрольно-надзорные мероприятия. К профилактическим мероприятиям относятся: информирование, обобщение правоприменительной практики, объявление предостережений, консультирование и профилактический визит.Закон вступает в силу с 1 марта 2025 года. В подмосковном Подольске этой зимой произошла авария на частной котельной. К ликвидации её последствий были привлечены предприятия из разных округов Московской области. В результате без отопления остались 170 домов микрорайона Климовск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, отопление, совфед