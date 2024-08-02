https://1prime.ru/20240802/peskov-850624023.html

Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом

Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом - 02.08.2024, ПРАЙМ

Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом

Переговоры по обмену заключенными проводились преимущественно по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:12+0300

2024-08-02T13:12+0300

2024-08-02T13:20+0300

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/09/849938387_0:49:3303:1906_1920x0_80_0_0_c84bb231f1213be8ffecf9244571d5d0.jpg

МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными проводились преимущественно по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность", - сказал он журналистам. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина отметил, что глава государства посчитал нужным самостоятельно встретить освобожденных. По словам Пескова, это является данью уважения людям, которые служат своей стране.Как добавил пресс-секретарь, в вопросе возвращения россиян на родину во многом сыграла жесткая позиция России. Песков добавил, что соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.

https://1prime.ru/20240801/bayden-850609920.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков