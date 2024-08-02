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Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом - 02.08.2024, ПРАЙМ
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Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом - 02.08.2024, ПРАЙМ
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом
Переговоры по обмену заключенными проводились преимущественно по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:12+0300
2024-08-02T13:20+0300
россия
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными проводились преимущественно по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность", - сказал он журналистам. Кроме того, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина отметил, что глава государства посчитал нужным самостоятельно встретить освобожденных. По словам Пескова, это является данью уважения людям, которые служат своей стране.Как добавил пресс-секретарь, в вопросе возвращения россиян на родину во многом сыграла жесткая позиция России. Песков добавил, что соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
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россия, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
13:12 02.08.2024 (обновлено: 13:20 02.08.2024)
 
Песков приоткрыл завесу тайны над обменом заключенными между РФ и Западом

Песков: переговоры по обмену заключенными велись по линии ФСБ и ЦРУ

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными проводились преимущественно по линии ФСБ и ЦРУ. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Переговоры по этому сложному обмену велись по линии ФСБ и ЦРУ. Это была главная линия, по которой достигалась договоренность", - сказал он журналистам.
Кроме того, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина отметил, что глава государства посчитал нужным самостоятельно встретить освобожденных. По словам Пескова, это является данью уважения людям, которые служат своей стране.
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Как добавил пресс-секретарь, в вопросе возвращения россиян на родину во многом сыграла жесткая позиция России.
Песков добавил, что соответствующие ведомства продолжат работу по возвращению на родину заключенных за рубежом россиян. В то же время, по его словам, вся "внутренняя кухня" переговоров об обмене не может быть публичной.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
 
РОССИЯСШАДмитрий Песков
 
 
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