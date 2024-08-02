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В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине

В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине - 02.08.2024, ПРАЙМ

В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине

Переговоры по обмену заключенными и по разрешению украиснкого конфликта представляют собой разные направления работы, отметил официальный представитель Кремля... | 02.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-02T13:41+0300

2024-08-02T13:41+0300

2024-08-02T13:43+0300

россия

сша

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными и по разрешению украиснкого конфликта представляют собой разные направления работы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Так, отн отметил, что эти ситуации являются совершенно разными, они содержат в себе разные принципы. По его словам, что касается украиснкого конфликта, то в нем затронуты интересы национальных интересов и безопасности России."Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам", - ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос.Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.

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россия, сша, украина, дмитрий песков