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В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине - 02.08.2024, ПРАЙМ
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
Переговоры по обмену заключенными и по разрешению украиснкого конфликта представляют собой разные направления работы, отметил официальный представитель Кремля... | 02.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-02T13:41+0300
2024-08-02T13:41+0300
2024-08-02T13:43+0300
россия
сша
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными и по разрешению украиснкого конфликта представляют собой разные направления работы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Так, отн отметил, что эти ситуации являются совершенно разными, они содержат в себе разные принципы. По его словам, что касается украиснкого конфликта, то в нем затронуты интересы национальных интересов и безопасности России."Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам", - ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос.Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.
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россия, сша, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, США, УКРАИНА, Дмитрий Песков
В Кремле объяснили разницу переговоров по обмену заключенными и по Украине
Песков объяснил, чем отличаются переговоры по обмену от переговоров по Украине
МОСКВА, 2 авг - ПРАЙМ. Переговоры по обмену заключенными и по разрешению украиснкого конфликта представляют собой разные направления работы, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Так, отн отметил, что эти ситуации являются совершенно разными, они содержат в себе разные принципы. По его словам, что касается украиснкого конфликта, то в нем затронуты интересы национальных интересов и безопасности России.
"Работа там ведется чуть-чуть в другом режиме и по другим принципам", - ответил пресс-секретарь российского президента на соответствующий вопрос.
Ранее Федеральная служба безопасности России сообщила, что в страну возвращены восемь находившихся в заключении за границей россиян. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, Владиславе Клюшине, Артеме и Анне Дульцевых, Павле Рубцове, Вадиме Конощёнке, Михаиле Микушине, Романе Селезневе.